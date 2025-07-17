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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

رغم الحرب.. روسيا تحتفظ بمكانتها كرابع أكبر اقتصاد في العالم

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
هاجر ابراهيم

قال حسين مشيك، مراسل قناة القاهرة الإخبارية، إنّ الخبراء في الداخل الروسي وصفوا العقوبات الغربية التي فُرضت على جميع شرائح المجتمع الروسي والاقتصاد الروسي، بأنها عقوبات فاقت التوقعات، وبمثابة عقوبات همجية فرضها الغرب على الاقتصاد الروسي.        

وأضاف «مشيك»، خلال مداخلة مع الإعلامية منى صالح، ببرنامج «صباح جديد»، المذاع على قناة «القاهرة الإخبارية»، أنّ الجانب الروسي يؤكد أن روسيا استطاعت أن تتخطى اليابان وأن تحتل المرتبة الرابعة من حيث القدرة الشرائية في الترتيب العالمي، مشيرا إلى أن ذلك بسبب الإجراءات التي اتخذتها السلطات الروسية من خلال قدرة الجانب الروسي على التكيف مع العقوبات التي فرضت على الاقتصاد الروسي نظرا للصراع الروسي الأوكراني، والعملية العسكرية الروسية في أوكرانيا.  

وتابع: «موسكو تؤكد على أن الدول الغربية تراجعت في ترتيبها العالمي من حيث القدرة الشرائية بسبب السياسة التي ينتهجها القادة الأوروبيين في تدفيع سكانهم الأموال، ذلك بسبب شراء الأسلحة وإرسالها إلى أوكرانيا».

ولفت إلى أن موسكو تؤكد أنها ستتقدم، من خلال الرؤية التي تحددها الحكومة الروسية للاقتصاد.

لمجتمع الروسي الاقتصاد الروسي اليابان

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