زيلينسكي يطلب قطع علاقات روسيا مع إيران وكوريا الشمالية

أعرب الرئيس الأوكراني فلودومير زيلينسكي، اليوم الاثنين عن امتنانه لنظيره الأمريكي دونالد ترامب للمساعدة في حماية أرواح الشعب الأوكراني.

وقال الرئيس الأوكراني عبر حسابه الرسمي بمنصة "إكس" إن هذه الحرب مستمرة فقط بفضل روسيا، بسبب رغبة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في إطالة أمدها.

وأضاف زيلينسكي أن روسيا تحاول تصوير الحرب وكأنها "الوضع الطبيعي الجديد"، ويجب ألا نرضى بهذا أبدًا ويجب بذل كل ما هو ممكن إنسانيًا لإجبار روسيا على وقف عمليات القتل، وتحقيق سلام حقيقي، وضمان الأمن والسلام لا يتحقق إلا بالقوة.

وأشار إلى ضرورة قطع تمويل الحرب الروسية، وقطع علاقاتها مع إيران وكوريا الشمالية، وقطع أي إمدادات من المكونات والمعدات للصناعة العسكرية الروسية.

وأُعرب زيلينسكي عن امتنان فريقه وللولايات المتحدة وألمانيا والنرويج لإعدادهم قرارًا جديدًا بشأن صواريخ باتريوت لأوكرانيا. كما نعمل على إبرام اتفاقيات دفاعية رئيسية مع الولايات المتحدة.

ولفت إلى أن أوكرانيا مستعدة تمامًا لاتخاذ جميع الخطوات الصادقة والفعالة نحو السلام - السلام الدائم - والأمن الحقيقي وروسيا ليست مستعدة، بل يجب إجبارها وهذا ما يحدث.