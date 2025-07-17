19 روسيا مقابل 3 آلاف أوكراني.. موسكو تعلن تبادل الجثث مع كييف

ذكرت وسائل إعلام روسية، أن موسكو تسلمت 19 جثة لجنود من القوات المسلحة الروسية من أوكرانيا.

ووفق ما صرح به رئيس الوفد الروسي في المفاوضات مع الجانب الأوكراني، فلاديمير ميدينسكي، فإن موسكو سلمت 3 آلاف جثة من الجنود الأوكران إلى كييف في إطار اتفاقيات إسطنبول.

ومن جانبه، قال المتحدث باسم الرئاسة الروسية “الكرملين” دميتري بيسكوف إنه بعد استكمال عملية تبادل جثث العسكريين سيتعين على روسيا وأوكرانيا عقد جولة المفاوضات الثالثة وبدء مناقشة مشاريع مذكرتي التفاهم بشأن التسوية.

وأشار إلى أن الكرملين يواصل تحليل تصريحات ترامب الأخيرة وإذا رأى بوتين ضرورةً للتعليق عليها فسيفعل.