قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
صفقات بالجملة.. الزمالك يجهز للكشف عن 4 أسماء دفعة واحدة
الخميس المقبل| إجازة رسمية بمناسبة ثورة 23 يوليو.. وأجر مضاعف للموظفين في هذه الحالة
حريق قرب محطة كهرباء أسوان الأولى.. السيطرة التامة ولا تأثير على الشبكة
19 روسيا مقابل 3 آلاف أوكراني.. موسكو تعلن تبادل الجثث مع كييف
موعد نتيجة الثانوية العامة 2025 .. متحدث التعليم يحسم الجدل الآن
بفستان مبهج.. إلهام شاهين تتألق في أحدث إطلالة لها
خطوات تصويت المصريين المقيمين في الخارج خلال انتخابات مجلس الشيوخ
مصر تعرب عن خالص تعازيها للعراق إثر اندلاع حريق في شرق البلاد
لحديثي التخرج.. رابط وخطوات التقديم لوظيفة معلم متدرب في المدارس المصرية اليابانية
ارتفاع شديد في درجات الحرارة .. هؤلاء ممنوعون من الخروج
رئيس الوزراء يُتابع الخطة التنفيذية لمحطات تحلية مياه الساحل الشمالي الغربي
نتيجة الثانوية العامة 2025 على صدى البلد برقم الجلوس .. سجل بيانتك
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

19 روسيا مقابل 3 آلاف أوكراني.. موسكو تعلن تبادل الجثث مع كييف

ارشيفي
ارشيفي
محمود نوفل

ذكرت وسائل إعلام روسية، أن موسكو تسلمت 19 جثة لجنود من القوات المسلحة الروسية من أوكرانيا.

ووفق ما صرح به رئيس الوفد الروسي في المفاوضات مع الجانب الأوكراني، فلاديمير ميدينسكي، فإن موسكو سلمت 3 آلاف جثة من الجنود الأوكران إلى كييف في إطار اتفاقيات إسطنبول.

ومن جانبه، قال المتحدث باسم الرئاسة الروسية “الكرملين” دميتري بيسكوف إنه بعد استكمال عملية تبادل جثث العسكريين سيتعين على روسيا وأوكرانيا عقد جولة المفاوضات الثالثة وبدء مناقشة مشاريع مذكرتي التفاهم بشأن التسوية.

وأشار إلى أن الكرملين يواصل تحليل تصريحات ترامب الأخيرة وإذا رأى بوتين ضرورةً للتعليق عليها فسيفعل.

روسيا أوكرانيا الجنود الأوكران اتفاقيات إسطنبول الكرملين دميتري بيسكوف ترامب

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

كود تعويض الإنترنت

كود تعويض الإنترنت فودافون وأورنج واتصالات وWE للحصول على 10 جيجا مجانًا

رسميًا.. أسعار البنزين اليوم الخميس 17 يوليو 2025 في مصر

رسميًا.. أسعار البنزين اليوم الخميس 17 يوليو 2025 في مصر

وزير التربية والتعليم

نتيجة الثانوية العامة 2025 على صدى البلد ..و 20 معلومة عنها الآن

هتزيد 1100 و3000 جنيه؟.. موعد صرف مرتبات يوليو وجدول الزيادة الجديدة رسميًا

هتزيد 1100 و3000 جنيه؟.. موعد صرف مرتبات يوليو وجدول الزيادة الجديدة رسميًا

نتيجة الثانوية العامة 2025 على صدى البلد برقم الجلوس

نتيجة الثانوية العامة 2025 على صدى البلد برقم الجلوس .. سجل بيانتك

أرشيفية

زلزال قوي يضرب ألاسكا وتحذيرات من تسونامي في المنطقة

تنسيق الدبلومات الفنية 2025

مؤشرات أولية ونسب القبول في تنسيق الدبلومات الفنية 2025

أرشيفية

اليوم ذروة الموجة شديدة الحرارة.. و«الأرصاد» تُحذّر من أصعب ليالي يوليو

ترشيحاتنا

اسعاف ارشيفيه

بينهم 3 أطفال..إصابة 8 أشخاص في تصادم نقل مع ملاكي بالوادي الجديد

قرار عاجل في دعوى أسرة محمود عبد العزيز لمطالبة بوسي شلبي بتعويض 10ملايين جنيه

قرار عاجل في دعوى أسرة محمود عبد العزيز لمطالبة بوسي شلبي بتعويض 10ملايين جنيه

الداخلية تضبط قضايا عملة بقيمة 4 ملايين جنيه

الداخلية تضبط قضايا عملة بقيمة 4 ملايين جنيه

بالصور

حسام حبيب يصل السعودية استعدادًا لحفله الأول بموسم جدة

حسام حبيب
حسام حبيب
حسام حبيب

مشروب طبيعى يعالج الأنيميا لدى الأطفال

مشروب طبيعى يعالج الأنيميا لدى الأطفال
مشروب طبيعى يعالج الأنيميا لدى الأطفال
مشروب طبيعى يعالج الأنيميا لدى الأطفال

طريقة عصير المانجو الطازج

طريقة عصير المانجو الطازج..
طريقة عصير المانجو الطازج..
طريقة عصير المانجو الطازج..

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد مندور

محمد مندور يكتب: الحرائق والإرهاب البيئي

د. منال إمام

د. منال إمام تكتب: مصر في مرمى الحروب الخبيثة "زمن المؤامرات"

د. علي عبدالحكيم الطحاوي

د. علي عبدالحكيم الطحاوي يكتب.. مصر قوة إقليمية صلبة تتبنى سياسة رشيدة

الكاتبة الصحفية/ هندعصام

هند عصام تكتب: الملك سنوسرت الثاني

د. عصام محمد عبد القادر أستاذ المناهج بكلية التربية - جامعة الأزهر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: الرضا الزائف

المزيد