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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

لتطوير الكفاءات المهنية.. جامعة باومان تحتضن مدرسة الفضاء الدولية للشباب في موسكو

جامعة باومان تحتضن مدرسة الفضاء الدولية
جامعة باومان تحتضن مدرسة الفضاء الدولية
محمد صبري عبد الرحيم

تستضيف جامعة بومان التقنية الحكومية في موسكو مدرسة الفضاء الدولية للشباب، تحت عنوان «استكشاف الفضاء: النظرية والتطبيق» «SDTP-2025»، ويهدف الحدث إلى تطوير الكفاءات المهنية والإدارية والتواصلية لدى الطلاب والباحثين بالدراسات العليا من جامعات روسية وأجنبية، من خلال العمل على مشاريع علمية مشتركة وتبادل الخبرات مع خبراء قطاع الفضاء.

ويشارك في الدورة هذا العام 100 طالب بالحضور المباشر ونحو 50 آخرين عن بُعد، حيث يعملون على تطوير مشروع «تصميم قاعدة مأهولة طويلة الأمد في غلاف كوكب الزهرة»، ومن المقرر عرض نتائج المشروع في 18 يوليو أمام لجنة تحكيم تضم متخصصين في صناعة الفضاء وعلماء وأساتذة ورواد فضاء.

وفي تصريحات حصرية لشبكة «TV BRICS»، الإعلامية الدولية، الشريك الإعلامي لـ «صدى البلد» تحدث عدد من المشاركين والمنظمين عن أهمية هذا الحدث.

من جانبها، أكدت نائبة وزير العلوم والتعليم العالي الروسي، أولغا بيتروفا، أن المدرسة تُعقد للمرة الثلاثين، قائلة: "من المهم جدًا أن يأتي إلى هنا شباب من جامعات مختلفة وتخصصات متنوعة، لينغمسوا لمدة أسبوعين في عالم الفضاء بتاريخه وحاضره ومستقبله. ومن الرائع أن تُعقد المدرسة هذا العام في الحرم الجامعي الجديد لجامعة بومان، فأجواء الفضاء ملهمة".

وأوضح طالب الدكتوراه في معهد موسكو للطيران، كيسبى ميندوزا مايكل فينسنت، من بوليفيا، أنه طالما حلم بالمشاركة في هذا الحدث. وأضاف: "بفضل هذه المدارس، يمكن للمتخصصين الشباب تعميق معرفتهم في قطاع الفضاء وتبادل الخبرات والاستماع إلى آراء الخبراء، هذا مفيد للغاية. آمل أن أتمكن في المستقبل من تنظيم حدث مماثل في بوليفيا أو في دول أخرى بأمريكا اللاتينية".

وأشارت طالبة الدكتوراه في جامعة بومان، فيرونيكا كامينيفا، إلى القيمة العملية للمدرسة، وقالت: "يتيح لنا العمل ضمن فرق رؤية كيفية تنفيذ المشاريع الكبرى في الفضاء، من المحطات المدارية إلى مهمات المريخ. يمكن للطلاب أن يصبحوا جزءًا من الحلول الهندسية المستقبلية. كما أن الزيارات الميدانية لمراكز صناعة الفضاء واللقاءات مع رواد الفضاء والمتخصصين تكتسب أهمية كبيرة، فهذا يساعد على تحديد المسار المهني".

وأضافت كامينيفا أن الطابع الدولي للمشاركين يقدم رؤية حول المناهج المختلفة للتعليم وتنفيذ المشاريع في مجال الفضاء، مشيرة إلى أنه على مدار سنوات انعقاد المدرسة، شارك فيها أكثر من 3500 طالب من روسيا ودول أخرى.

تعاون وتبادل إعلامي

وكانت شبكة «صدى البلد» الإعلامية، قد وقعت نهاية العام الماضي، اتفاقية تعاون وتبادل إعلامي مع شبكة «TV BRICS» الإعلامية الدولية، لتعزيز مكانة وحضور مصر في فضاء الإعلام الدولي خصوصاً في دول بريكس وبريكس+، واطلاع الجمهور في دول بريكس على أحدث الإنجازات في المجالات العلمية الثقافية والاقتصادية في مصر دول بريكس الأخرى.

جامعة باومان موسكو مدرسة الفضاء

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