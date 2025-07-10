قمة بريكس تدعو لإطلاق مشاريع علمية وتعزيز التعددية وحوكمة الذكاء الاصطناعي

قدم ممثلون عن دول بريكس والدول الشريكة للمجموعة مقترحات لتعزيز التعددية والتجارة وتطوير الذكاء الاصطناعي، وذلك خلال مشاركتهم في جلسة "تعزيز النظام العالمي متعدد الأطراف، والقضايا المالية والاقتصادية، والذكاء الاصطناعي" ضمن فعاليات القمة السابعة عشرة للمجموعة.

مشاركة إندونيسيا لأول مرة

وشهدت القمة مشاركة إندونيسيا لأول مرة كعضو كامل العضوية في بريكس، وقد دعا رئيس الجمهورية، برابوو سوبيانتو، دول المجموعة إلى تعميق الشراكة الاقتصادية وتوسيع دور بنك التنمية الجديد التابع لبريكس.

ومثّل روسيا في القمة وزير الخارجية سيرغي لافروف، الذي أكد أن دول الجنوب العالمي والشرق تتحول إلى قوة دافعة للنمو الاقتصادي وتشكيل هيكل جديد للاقتصاد العالمي قائم على مبادئ المساواة.

تعزيز الروابط التجارية



وأشار لافروف إلى أن بريكس هي قاطرة هذا التحول، ولفت إلى تعزيز الروابط التجارية داخل المجموعة.

حوكمة الذكاء الاصطناعي

وأعدت شبكة «TV BRICS» الإعلامية الدولية، الشريك الإعلامي لـ«صدى البلد»، تقريرًا عن قمة بريكس، مؤكدة أن مسألة حوكمة الذكاء الاصطناعي حظيت بمكانة خاصة في جدول أعمال الاجتماع، حيث أقر قادة دول المجموعة بيانًا بهذا الشأن. واقترح وزير الخارجية الإيراني، عباس عراقجي، إنشاء مركز بريكس للذكاء الاصطناعي والتقنيات الجديدة لتبادل المعرفة والتطوير المشترك ودعم المشاريع المبتكرة. فيما دعا رئيس الوزراء الهندي، ناريندرا مودي، دول المجموعة إلى المشاركة في قمة "تأثير الذكاء الاصطناعي" التي ستُعقد في الهند العام المقبل.

إنشاء مستودع بريكس

علاوة على ذلك، اقترح رئيس الوزراء الهندي إنشاء مستودع بريكس للبحث العلمي؛ وهي قاعدة بيانات مشتركة لدول الجنوب العالمي لتبادل الأعمال الأكاديمية.

كما قدم مندوبو الدول الشريكة لبريكس أفكارهم، حيث دعا رئيس وزراء فيتنام، فام مينه تشين، دول المجموعة إلى قيادة إصلاح المؤسسات العالمية، وتعزيز التجارة الحرة، وتطوير نظام عادل مشترك لحوكمة الذكاء الاصطناعي بالتعاون مع المؤسسات متعددة الأطراف الأخرى.

إطلاق مشاريع علمية

بدوره، أعرب رئيس بوليفيا، لويس آرسي، عن موقف مماثل، مؤكداً أن بنك التنمية الجديد يجب أن يصبح بديلاً للآليات المالية التقليدية، وذكر أن دول بريكس بحاجة إلى إطلاق مشاريع علمية وتقنية مشتركة، خاصة فيما يخص استخدام الذكاء الاصطناعي في مجالات الصحة والمناخ والزراعة والبنية التحتية.

من جانبه، شارك رئيس وزراء ماليزيا، أنور إبراهيم، وجهات نظره حول تطوير الذكاء الاصطناعي.

وتقدم رئيس خارجية بيلاروس، ماكسيم ريزينكوف، بمبادرة لدمج منصات العملات الرقمية للبنوك المركزية للمجموعة. وبالإضافة إلى ذلك، أعلن عن استعداد بيلاروس لتصبح منصة لإنشاء مراكز لوجستية حديثة. وفي رأيه، ترى بيلاروس في بريكس ليس مجرد اتحاد، بل منصة استراتيجية للمستقبل.

ودعا نائب رئيس الوزراء ووزير خارجية كازاخستان، مراد نورتليو، دول بريكس إلى استكشاف الفرص الاستثمارية في كازاخستان.

مكافحة الأمراض المعدية

كما أكد رئيس نيجيريا، بولا تينوبو، على ضرورة أن تولي دول بريكس أولوية لمكافحة الأمراض المعدية.

وإلى جانب ممثلي الدول الأعضاء والشركاء في بريكس، حضر القمة رؤساء منظمات دولية، من بينهم الأمين العام لمنظمة الأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، الذي أشار إلى أن العالم متعدد الأقطاب يتطلب إدارة متعددة الأطراف.

يذكر أن قادة دول بريكس أقروا الإعلان الختامي في اليوم الأول للقمة في ريو دي جانيرو، ويوضح الإعلان وجهة نظر الدول «العشر» حول قضايا إصلاح نظام الحوكمة العالمي، وتعميق التعاون التجاري، ومكافحة آثار تغير المناخ، والتنمية الثقافية.

تعاون وتبادل إعلامي

وكانت شبكة «صدى البلد» الإعلامية، قد وقعت نهاية العام الماضي، اتفاقية تعاون وتبادل إعلامي مع شبكة «TV BRICS» الإعلامية الدولية، لتعزيز مكانة وحضور مصر في فضاء الإعلام الدولي خصوصاً في دول بريكس وبريكس+، واطلاع الجمهور في دول بريكس على أحدث الإنجازات في المجالات العلمية الثقافية والاقتصادية في مصر دول بريكس الأخرى.



