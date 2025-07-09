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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

برلمان

إسكان النواب: مصر ترفع صوت العدالة في "بريكس" وتُسقط شرعية العدوان الإسرائيلي على غزة

النائب الدكتور أحمد عبد المجيد
النائب الدكتور أحمد عبد المجيد
عبد الرحمن سرحان

أكد النائب الدكتور أحمد عبد المجيد وكيل لجنة الإسكان بمجلس النواب، أن كلمة الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، خلال قمة مجموعة "بريكس" التي عُقدت في مدينة ريو دي جانيرو، كانت صوتًا قويًا يعكس ثوابت الدولة المصرية ومبادئها الراسخة في دعم القضية الفلسطينية والدفاع عن حقوق الشعب الفلسطيني في مواجهة العدوان الإسرائيلي المستمر.

وقال عبد المجيد، في تصريح صحفي له اليوم، إن مصر بعثت من خلال هذه الكلمة برسالة واضحة للمجتمع الدولي مفادها أن ما يحدث في غزة جريمة إنسانية لا يمكن السكوت عليها، مشيرًا إلى أن استشهاد أكثر من 55 ألف فلسطيني، معظمهم من النساء والأطفال، هو دليل دامغ على بشاعة ما ترتكبه إسرائيل من انتهاكات فاضحة للقانون الدولي والإنساني.

وأوضح وكيل إسكان البرلمان،
أن رفض مصر القاطع لأي محاولات لتهجير سكان قطاع غزة هو موقف مبدئي غير قابل للمساومة، ويأتي انطلاقًا من إيمانها بحق الفلسطينيين في البقاء على أرضهم، ورفض أي مخططات تمس الهوية الفلسطينية أو تهدد حل الدولتين.

وأشار احمد عبد المجيد، إلى أن كلمة رئيس الوزراء عكست حجم الجهود المصرية المتواصلة بالتعاون مع قطر والولايات المتحدة لوقف إطلاق النار منذ التوصل إلى اتفاق 15 يناير الماضي، مؤكدًا أن استئناف إسرائيل للعدوان يمثل خرقًا واضحًا لهذا الاتفاق، ويستدعي تحركًا دوليًا عاجلًا لوضع حد لهذه الانتهاكات.

وأضاف نائب الاسكندرية، أن مصر تحذّر من استمرار الاحتلال في انتهاكاته بالضفة الغربية والقدس الشرقية، ومن تصعيد الأنشطة الاستيطانية غير الشرعية، والتي تهدد بنسف أي فرص حقيقية للسلام في المنطقة.

واختتم الدكتور أحمد عبد المجيد، مؤكدًا أن مصر ستواصل الدفاع عن الحقوق الفلسطينية المشروعة في كل المحافل، وستظل مواقفها ثابتة تجاه تحقيق السلام العادل والشامل، ورفض كل أشكال العدوان والتهجير والإبادة الجماعية التي يتعرض لها الشعب الفلسطيني في غزة.

النائب الدكتور أحمد عبد المجيد لجنة الإسكان مجلس النواب الدكتور مصطفى مدبولي مجلس الوزراء مدينة ريو دي جانيرو

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