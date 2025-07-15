ترامب: على أوكرانيا عدم استهداف موسكو

أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أنه على أوكرانيا عدم استهداف موسكو، حسبما افادت قناة “ القاهرة الإخبارية ” في خبر عاجل .



وقال ترامب:" لن يقوم زيلينسكي باستهداف موسكو".

وأكمل ترامب: “سنفرض على روسيا المزيد من الرسوم الجمركية إذا لم تلتزم باتفاق بشأن أوكرانيا”.



وفي وقت سابق، أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أمس الإثنين، عن إرسال شحنات جديدة من الأسلحة إلى أوكرانيا، مهددًا في الوقت نفسه بفرض عقوبات اقتصادية على مشتري الصادرات الروسية ما لم توافق موسكو على صفقة سلام، في تحول كبير في سياسة إدارته تجاه الحرب الدائرة منذ أكثر من ثلاث سنوات.

وجاء إعلان ترامب خلال لقائه الأمين العام لحلف شمال الأطلسي (الناتو) مارك روته في المكتب البيضاوي، حيث أعرب عن خيبة أمله في الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، مؤكدًا أن مليارات الدولارات من الأسلحة الأمريكية ستذهب إلى أوكرانيا عبر الناتو، على أن تموّلها الدول الأعضاء في الحلف.