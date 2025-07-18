عدوان إسرائيلي جديد ضد جنوب لبنان

أفادت وسائل إعلامية لبنانية بأن قوات الاحتلال فجرت جرافتين تعملان في رفع أنقاض المنازل المدمرة بعد توغلها فجر اليوم إلى وسط بلدة ميس الجبل جنوب لبنان وتجولها بالدراجات النارية بين المنازل المأهولة قبل انسحابها نحو منطقة الجدار.

ولاحقا؛ ذكرت تقارير إعلامية أن طائرة مسيّرة تابعة لجيش الإحتلال الإسرائيلي استهدفت منذ قليل "علي فوزي عطوي" العضو في حزب الله في الناقورة جنوب لبنان .

واستهدفت غارة اسرائيلية سيارة على طريق بلدة الكفور جنوب لبنان من نوع "رابيد" .

فيما توغلت قوة إسرائيلية فجرا وقامت بتفجير منزل داخل بلدة حولا بجنوب لبنان.

وشنت إسرائيل في 8 أكتوبر 2023، عدوانا على لبنان تحول في 23 سبتمبر 2024 إلى حرب واسعة، أسفرت عن أكثر من 4 آلاف قتيل ونحو 17 ألف جريح.

فيما بدأ سريان اتفاق لوقف لإطلاق النار بين حزب الله ودولة الإحتلال في 27 نوفمبر 2024 ، لكن تل أبيب خرقته أكثر من 3 آلاف مرة، ما أسفر عما لا يقل عن 239 قتيلا و551 جريحا، وفق بيانات رسمية.

وفي تحد للاتفاق، يواصل الجيش الاحتلال الإسرائيلي احتلال 5 تلال لبنانية في الجنوب سيطر عليها خلال الحرب الأخيرة، إضافة إلى مناطق أخرى يحتلها منذ عقود.