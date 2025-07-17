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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

جنوب لبنان .. سقوط مسيّرة إسرائيلية في الناقورة

ارشيفي
ارشيفي
محمود نوفل

أعلنت الوكالة اللبنانية سقوط مسيّرة إسرائيلية في الناقورة نتيجة عطل تقني ، مشيرة الي ان المسيّرة الإسرائيلية ألقت قنبلة قبل سقوطها.

ومن جانبها ، أعلنت الصحة اللبنانية مقتل شخص وإصابة اثنين بالغارة بمسيرة على سيارة بالكفور بالجنوب.

وفي وقت سابق ، أعلن المتحدث باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي، أفيخاي أدرعي، أن قوات الجيش نفذت عملية عسكرية في جنوب لبنان أسفرت عن اغتيال محمد أحمد خريس، الذي وصفه بأنه قائد وحدة الصواريخ المضادة للدروع في مجمع شبعا التابع لـ"حزب الله".

أوضح أدرعي، في بيان نشر عبر حساباته الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي، أن العملية جرت خلال ساعات الليل في منطقة النبطية، مشيرا إلى أن خريس كان مسؤولا عن تخطيط وتنفيذ هجمات صاروخية ضد إسرائيل، من بينها الهجوم الذي وقع في 26 أبريل 2024 في منطقة جبل روس، وأدى إلى مقتل المواطن الإسرائيلي شريف سواعد.

وأضاف البيان أن خريس "استمر في التخطيط لهجمات من جنوب لبنان، في انتهاك لما وصفها بالتفاهمات القائمة بين الجانبين".

أكد جيش الاحتلال الإسرائيلي أنه "يتابع عن كثب تحركات حزب الله وأنشطته العسكرية، وسيتخذ الإجراءات اللازمة لإزالة أي تهديد يمس بأمن الإسرائيليين"، بحسب ما ورد في البيان.

ولم يصدر حتى الآن أي تعليق رسمي من "حزب الله" أو من السلطات اللبنانية بشأن العملية.

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