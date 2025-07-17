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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

مسيرة إسرائيلية تستهدف سيارة على طريق تول الكفور جنوب لبنان.. تفاصيل

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
هاجر ابراهيم

أفاد مراسل قناة "القاهرة الإخبارية، في نبأ عاجل، عن استهداف مسيرة إسرائيلية سيارة على طريق تول الكفور بقضاء النبطية جنوب لبنان.

وأكد السفير المصري في بيروت ​علاء موسى، أن ورقة المبعوث الأمريكي توم باراك إلى لبنان لم تقتصر على موضوع حصر السلاح في يد الدولة، لكنها تتضمن خطوات الإصلاح الاقتصادي والقضائي وكيفية بسط الدولة سيطرتها على أراضيها كافة.

وأضاف "موسى"، في تصريحات خاصة لقناة "القاهرة الإخبارية": “ لبنان تعامل بإيجابية مع ورقة المبعوث الأمريكي توم باراك”.

وتابع علاء موسى:" قبل انتخاب الرئيس اللبناني، ناقشت اللجنة الخماسية الثوابت والأسس التي سيتم العمل عليها في المستقبل، كان من ضمنها أشياء متعلقة بحصر السلاح في يد الدولة والإصلاحات الاقتصادية والإصلاحات القضائية.

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