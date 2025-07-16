مصر تدين الاعتداءات الإسرائيلية على لبنان وسوريا.. وتل أبيب تتوعد النظام السوري

أفادت قناة "القاهرة الإخبارية"، في نبأ عاجل، بأن مصر أعربت عن إدانتها الكاملة للاعتداءات الإسرائيلية المتكررة على الأراضي اللبنانية والسورية، مؤكدة رفضها لأي أعمال عسكرية تمثل خرقًا لسيادة الدول، ومشددة على ضرورة الالتزام بمبادئ القانون الدولي وقرارات مجلس الأمن.

وزير الدفاع الإسرائيلي: سنواصل ضرب النظام السوري

في سياق متصل، قال وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس، إن الجيش الإسرائيلي سيواصل مهاجمة مواقع قوات النظام السوري، مشيرًا إلى أن هذه العمليات تأتي في إطار ما وصفه بـ"حماية مصالح إسرائيل وأمن مواطنيها"، بحسب ما نقلته "القاهرة الإخبارية".

تل أبيب تتبنى خطابًا داعمًا لدروز السويداء

وفي لهجة لافتة، أضاف كاتس: "لن نتخلى عن الدروز في سوريا، وسنفرض سياسة نزع السلاح التي قررناها"، مطالبًا النظام السوري بسحب قواته من محافظة السويداء وترك الدروز دون تدخل.