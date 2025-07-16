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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

مسئول عسكري أردني سابق: إسرائيل تزرع الفوضى في سوريا

سوريا
سوريا
هاني حسين

قال الفريق الدكتور قاصد محمود، نائب رئيس أركان الجيش الأردني سابقًا، إن الغارات الإسرائيلية على مدينة السويداء السورية تمثل انتهاكًا صارخًا للسيادة السورية، مؤكدًا أن إسرائيل "استباحت الأجواء السورية منذ اللحظة الأولى" لبداية الأزمة، وتسعى بشكل مستمر لإشاعة الفوضى والانفلات الأمني داخل الأراضي السورية.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية على قناة "القاهرة الإخبارية"، أن الاحتلال الإسرائيلي يهدف إلى منع عودة الاستقرار في مناطق مثل السويداء، عبر تدخلات عسكرية مباشرة، وخلق حالة من الاقتتال الداخلي، بدعم خفي لبعض الأطراف المحلية، وخاصة في ظل وجود علاقات خفية بين بعض الفاعلين المحليين في السويداء والطرف الإسرائيلي.

وأشار إلى أن إسرائيل تُغذي الصراعات الطائفية والعرقية داخل سوريا، وتسعى إلى مد نفوذها في عموم الجغرافيا السورية، وليس فقط في الجنوب، لافتًا إلى محاولات مشابهة للاختراق الإسرائيلي في اللاذقية، الشمال الشرقي، وحتى بين بعض الطوائف المسيحية والعلوية.

وحذّر الفريق محمود من أن إسرائيل تلعب على الواجهة السياسية والأمنية معًا، فهي في العلن تبحث عن "تنسيقات أمنية"، وفي الخفاء توسع نفوذها الاستخباراتي وتدعم الفوضى، معتبرًا أن الاحتلال الإسرائيلي هو "العقبة الكبرى أمام تعافي سوريا".

وفيما يتعلق بإمكانية تمدد الأزمة، قال إن استمرار الانقسام السوري الداخلي دون توافق وطني حقيقي سيمنح إسرائيل فرصة أوسع للتوغل، داعيًا إلى إجماع وطني بين السوريين على عدو مشترك، وهو الاحتلال الإسرائيلي، معتبرًا أن الحل يكمن في عودة الروح الثورية والوحدة الوطنية.

وبشأن الموقف الأميركي، قال إن الولايات المتحدة "ترعى حالة التمرد الإسرائيلي" وتمنحها غطاءً دبلوماسيًا وسياسيًا، مؤكدًا أن ردع إسرائيل لا يتم إلا من خلال موقف عربي واضح وحازم، يعيد التوازن في المنطقة ويجبر واشنطن على مراجعة أولوياتها ومصالحها.
 

سوريا اخبار التوك شو اسرائيل الاحتلال فلسطين

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