غارة إسرائيلية تستهدف وسط السويداء في سوريا

أفاد مراسل قناة “ القاهرة الإخبارية ” في خبر عاجل، بشن طيران الاحتلال غارة تستهدف وسط مدينة السويداء في سوريا.

وفي تطور خطير للأحداث في الجنوب السوري، أصدر رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع يسرائيل كاتس تعليمات مباشرة إلى الجيش الإسرائيلي بشن ضربات ضد قوات النظام السوري في منطقة السويداء.

وأكد بيان رسمي صادر عن مكتب رئيس الوزراء أن إسرائيل ملتزمة بحماية المجتمعات الدرزية في سوريا بسبب الروابط العميقة التي تجمعها مع الدروز في إسرائيل، والعلاقات الأسرية والتاريخية التي تربطهم بدروز سوريا"، مضيفًا أن "الجيش الإسرائيلي سيتحرك لمنع النظام السوري من الإضرار بأبناء الطائفة الدرزية وضمان الحفاظ على خلو المنطقة الحدودية من أي تهديد عسكري".

جاءت هذه التعليمات بعد تقارير أفادت بانتشار قوات النظام السوري داخل مدينة السويداء ذات الأغلبية الدرزية، صباح اليوم الثلاثاء، بقيادة أحمد الشرع، حيث سيطرت قوات الجيش السوري على المدينة في إطار حملة عسكرية شاملة أطلقتها لاستعادة السيطرة على المنطقة.