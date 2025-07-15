سموتريتش: لن ننسحب من الجولان أو قمة جبل الشيخ في سوريا

أكد وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش، أن إسرائيل لن تنسحب من الجولان أو قمة جبل الشيخ في سوريا.

وقال سموتريتش: سنواصل حماية الدروز في جنوب سوريا، حسبما افادت قناة “ القاهرة الغخبارية ” في خبر عاجل .

وفي وقت سابق، أفادت تقارير إعلامية بسقوط قتلى وجرحى من الجيش السوري جراء القصف الإسرائيلي الذي استهدف مدينة السويداء جنوبي سوريا.

وقال الجيش الإسرائيلي : بتوجيهات من المستوى السياسي بدأنا مهاجمة آليات عسكرية تابعة للنظام السوري في منطقة السويداء جنوبي سوريا

وأفادت وكالة الأنباء السورية أن قوات الجيش بدأت في سحب الآليات الثقيلة من السويداء تمهيدا لتسليم أحياء المدينة لقوى الأمن الداخلي