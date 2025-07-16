عدوان إسرائيلي بحق لبنان | تفاصيل

أفادت الوكالة الوطنية اللبنانية بأن قوات الاحتلال الإسرائيلي أطلقت رشقات رشاشة من موقع "الرادار" باتجاه أطراف بلدة شبعا.

سقط عدد كبير من الشهداء والجرحى، في بمنطقة البقاع الشمالي اللبنانية وخصوصا في وادي فعرة، هي إحدى المناطق النائية الواقعة بين سلسلة جبال لبنان الشرقية والحدود السورية.

وذكرت قناة الجديد أن حصيلة الغارات الإسرائيلية بلغت حتى الآن 12 شهيداً، من بينهم 7 من الجنسية السورية.

واستهدفت غارة إسرائيلية بشكل مباشر آليات حفر ورفع أتربة كانت تعمل في وادي فعرة.

وأكدت القناة سقوط 10 شهداء في هذه الغارة.

من جهتها، أكدت قناة المنار أن طائرات الاحتلال ارتكبت مجـ.ـزرة في جرد وادي فعرة ذهب ضحيتها 6 سوريين من عائلة واحدة عندما استهدفت خيمة وحفارة كانت تحفر بئرا ارتوازية.