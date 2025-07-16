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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

جيش الاحتلال يعلن شق محور جديد لفصل خان يونس

أرشيفية
أرشيفية
القسم الخارجي

أعلن الجيش الإسرائيلي، صباح اليوم الأربعاء، استكمال شق محور ميداني جديد جنوب قطاع غزة يحمل اسم "ماجين عوز"، ويهدف إلى عزل المناطق الشرقية من مدينة خان يونس عن الغربية، في خطوة جديدة ضمن استراتيجياته العسكرية المتواصلة منذ بدء الحرب على القطاع.

وبحسب بيان رسمي صدر عن الجيش ونقلته إذاعة الجيش الإسرائيلي، يمتد المحور الجديد على مسافة تصل إلى 15 كيلومترًا، ويُعد جزءًا من الجهود العسكرية لـ"حسم" ما وصفه البيان بـ"لواء خان يونس"، عبر تقطيع أوصال المدينة ومضاعفة الضغط العسكري على حركة حماس.

وأوضحت مصادر أن المناطق التي تقع شرق هذا المحور تشمل: عبسان الكبيرة، عبسان الجديدة، بني سهيلا، خزاعة، الفخاري، جورة اللوت، والقرارة شمال شرق المدينة، وهي مناطق شهدت خلال الأسابيع الماضية مواجهات ضارية وعمليات توغل إسرائيلية مكثفة.

ويأتي محور "ماجين عوز" امتدادًا لسلسلة من المحاور العسكرية التي أنشأها الجيش الإسرائيلي منذ انطلاق عملياته في غزة، أبرزها محور "نيتساريم" الذي فصل مناطق وسط القطاع عن جنوبه، مرورًا بمحور "كيسوفيم - جباليا"، إضافة إلى محور "موراج" الذي عزل رفح عن خان يونس.

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