استشهاد 20 فلسطينيًا في حادث دهس بخان يونس.. ولا قرارات من مجلس الاحتلال المصغر

استشهد ما لا يقل عن 20 شخصًا في حادثة وقعت في خان يونس بغزة يوم الأربعاء، وفقًا لبيان صادر عن مؤسسة غزة الإنسانية المدعومة من الولايات المتحدة.

وأضافت المؤسسة، التي تستعين بشركات أمنية ولوجستية أمريكية خاصة لتوصيل المساعدات إلى غزة، أن 19 ضحية تعرضوا للدهس، وطُعن أحدهم خلال ما وصفته بـ"اندفاعة فوضوية وخطيرة، مدفوعة بمثيري الشغب".

خلال ذلك، أفادت وسائل إعلام انتهاء اجتماع المجلس الوزاري الأمني المصغر بعد مرور نحو 3 ساعات ونصف على انعقاده، مشيرة إلى أنه انتهى دون اتخاذ قرارات ملموسة.

في سياق آخر، أعلن أعضاء الكنيست من حزب "ديجل هاتورا" في ائتلاف يهدوت هتوراه، رسميًا استقالتهم من الحكومة الإسرائيلية، بعد أن "انتهكت مرارًا التزاماتها برعاية طلاب المدارس الدينية المجتهدين في التلمود"، على حد تعبيرهم، وفقا لما نشرته يديعوت أحرنوت.

وكشف عدد من النواب عن استقالتهم من الائتلاف، ونشروا صورة مشتركة لهم وهم يوقعون خطابات استقالتهم. ويعني هذا، من جملة أمور أخرى، أن النائب غافني سيترك منصبه كرئيس للجنة المالية.

بعد انسحاب حزب "ديجل هتوراه" من الائتلاف، أعلن نائب وزير النقل، أوري ماكليف، استقالته من منصبه. وكتب ماكليف في رسالة استقالته: "وفقًا للقانون وبعد استقالتي من منصب نائب الوزير، سأتوقف عن العمل كعضو في الكنيست".