موعد وتفاصيل حفل عمرو دياب فى لبنان

يستعد الهضبة عمرو دياب لإحياء أحدث حفلاته الغنائية فى بيروت ، ومن المقرر ان يقدم باقة من اغانيه المميزة.

ووفقا لوسائل اعلام لبنانية ، ان الحفل سيقام يوم ٣٠ اغسطس المقبل وان التحضيرات مازالت جارية.

وعلى صعيد متصل ، يستعد الهضبة عمرو دياب لإحياء أحدث حفلاته الغنائية ضمن فعاليات مهرجان العلمين ٢٠٢٥ ، وذلك يوم ١ اغسطس المقبل.

وفى هذا السياق، روج الحساب الرسمي لشركة تذكرتي للحفل، وجاء بتعليق: “السوبر ستار عمرو دياب على مسرح أرينا يوم ١ أغسطس ضمن مهرجان العلمين ”.

ألبوم ابتدينا لعمرو دياب

ودخل ألبوم "ابتدينا" قائمة سبوتيفاي للألبومات الجديدة الأكثر استماعًا حول العالم بحسب آخر تحديثات المنصة الصادرة بالأمس. حيث يحتل المرتبة السابعة، بعد ألبوم كيشا الجديد "." الموجود بالمركز الخامس، وبعد ألبوم مراد الجديد "Reinstrado 2.0" والذي يحتل المركز السادس

وعلى نفس الصعيد تواجد الألبوم في المركز 79 على مخطط iTunes العالمي، والمركز 155 في iTunes أمريكا، مع استمرار تقدمه. وتصدرت أغانيه قوائم الأكثر استماعًا في 10 دول عربية منها مصر، والسعودية، والإمارات، ولبنان، والمغرب، وغيرها

أغاني ألبومه عمرو دياب

ويضم ألبوم عمرو دياب الجديد 15 أغنية "ابتدينا" تنوعت بين الرومانسي، الإيقاعي، والدرامي، بمشاركة نخبة من أبرز صناع الموسيقى في مصر والوطن العربي.

يضم الألبوم الأغاني التالية:

• خطفوني (كلمات: تامر حسين – ألحان: عمرو مصطفى – توزيع: أسامة الهندي)

• يالا (كلمات: تامر حسين – ألحان: عزيز الشافعي – توزيع: أحمد إبراهيم)

• ماليش بديل (كلمات: تامر حسين – ألحان: إسلام زكي – توزيع: عادل حقي)

• ارجعلها (كلمات: بهاء الدين محمد – ألحان: عمرو دياب – توزيع: أسامة الهندي)

• دايما فاكر (كلمات: تامر حسين – ألحان: شادي حسن – توزيع: أحمد إبراهيم)

• شايف قمر (كلمات: محمد القياتي – ألحان: محمد يحيى – توزيع: شريف فهمي)

• ابتدينا (كلمات: تامر حسين – ألحان: عمرو مصطفى – توزيع: عادل حقي)

• يا بخته (كلمات: منة القيعي – ألحان: عزيز الشافعي – توزيع: توما)

• هلونهم (كلمات: أيمن بهجت قمر – ألحان: وليد سعد – توزيع: أحمد إبراهيم)

• حبيبتي ملاك (كلمات: أمير طعيمة – ألحان: عمرو دياب وأحمد إبراهيم – توزيع: أحمد إبراهيم)

• بابا (كلمات: ملاك عادل – ألحان: محمد يحيى – توزيع: عادل حقي)

• ما تقلقش (كلمات وألحان: عزيز الشافعي – توزيع: أحمد إبراهيم)

• خبر أبيض (كلمات: أيمن بهجت قمر – ألحان: محمد يحيى – توزيع: عادل حقي)

• قفلتي اللعبة (كلمات: مصطفى حدوتة – ألحان: محمد يحيى – توزيع: وسام عبد المنعم)

• إشارات (كلمات: أيمن بهجت قمر – ألحان: محمد يحيى – توزيع: أسامة الهندي)

جميع أغاني الألبوم تم ميكساجها والماستر الخاص بها بواسطة مهندس الصوت أمير محروس، أما التصوير الفوتوغرافي فكان بعدسة المصور كريم نور، الذي تعاون مع عمرو دياب في صناعة الهوية البصرية للألبوم.

ويُعد “ابتدينا” تجربة جديدة في مسيرة عمرو دياب، حيث يجمع بين روح الأغاني التي اشتهر بها وأصوات موسيقية معاصرة تواكب التطور العالمي في شكل الموسيقى، بما يعزز مكانته كنجم متجدد دائمًا.

الألبوم متاح الآن على جميع منصات الاستماع الرقمية سواء على موقع يوتيوب أو منصات الموسيقى المختلفة