مسيرة اسرائيلية تستهدف عضوا بحزب الله جنوب لبنان

ذكرت تقارير إعلامية أن طائرة مسيّرة تابعة لجيش الإحتلال الإسرائيلي استهدفت منذ قليل "علي فوزي عطوي" العضو في حزب الله في الناقورة جنوب لبنان .

وإستهدفت غارة اسرائيلية سيارة على طريق بلدة الكفور جنوب لبنان من نوع "رابيد" .

فيما توغلت قوة إسرائيلية فجرا وقامت بتفجير منزل داخل بلدة حولا بجنوب لبنان.

وشنت إسرائيل في 8 أكتوبر 2023، عدوانا على لبنان تحول في 23 سبتمبر 2024 إلى حرب واسعة، أسفرت عن أكثر من 4 آلاف قتيل ونحو 17 ألف جريح.

فيما بدأ سريان اتفاق لوقف لإطلاق النار بين حزب الله ودولة الإحتلال في 27 نوفمبر 2024 ، لكن تل أبيب خرقته أكثر من 3 آلاف مرة، ما أسفر عما لا يقل عن 239 قتيلا و551 جريحا، وفق بيانات رسمية.

وفي تحد للاتفاق، يواصل الجيش الإسرائيلي احتلال 5 تلال لبنانية في الجنوب سيطر عليها خلال الحرب الأخيرة، إضافة إلى مناطق أخرى يحتلها منذ عقود.

