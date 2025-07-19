عضو بالكونجرس ينتقد إسرائيل لضرب سوريا : طهران العدو الحقيقي

انتقد عضو مخضرم في الكونجرس الأمريكي والمؤيد لإسرائيل الضربات الإسرائيلية المتكررة على سوريا، ووصفها بأنها "انتحارية" وتضر بالاستقرار الإقليمي.

أعرب عضو الكونجرس الجمهوري جو ويلسون، الرئيس المشارك لكتلة إسرائيل في مجلس النواب الأمريكي، عن معارضته النادرة والمباشرة للإجراءات العسكرية الإسرائيلية الأخيرة لليوم الثالث على التوالي يوم الجمعة في سوريا.

قال ويلسون في منشور على موقع إكس: "الضربات الإسرائيلية على سوريا انتحارية. العدو الحقيقي هو طهران. على إسرائيل وسوريا العمل معًا. الرئيس ترامب سيُخفّف من حدة الموقف".



كشف ويلسون أنه أجرى محادثة "مطولة" مع السفير الإسرائيلي في واشنطن للتعبير عن مخاوفه بشأن الغارات الجوية هذا الأسبوع على محافظة السويداء جنوب سوريا، ووزارة الدفاع، والمناطق القريبة من القصر الرئاسي في دمشق.

وفي حين أكد ويلسون تقديره لإسرائيل ودعمه لأمنها، شدد على الهدف الأوسع المتمثل في تحقيق الاستقرار في الشرق الأوسط.

وأضاف "إنني أقدر أيضا المنطقة بأكملها... لأنني أريد أن يعود الاستقرار في الشرق الأوسط بالنفع على جميع البلدان المعنية، وربما يكون ذلك مفيدا لإسرائيل نفسها".

وفي اليوم السابق، دعا ويلسون إلى وقف فوري للاشتباكات المميتة بين المقاتلين الدروز والبدو في السويداء.

نفذت إسرائيل غارات جوية متعددة على قوات الحكومة السورية التي دخلت السويداء، مدعية أنها فعلت ذلك لحماية الأقلية الدرزية.

ووصف ويلسون، الأربعاء، الضربات الإسرائيلية بأنها "غير ضرورية" ووصفها مرة أخرى بأنها "انتحارية بالنسبة لإسرائيل".

وعندما سُئل عن سبب اعتقاده بأن الضربات الإسرائيلية في دمشق والسويداء كانت خاطئة، أشار ويلسون إلى تصريحات الرئيس الأميركي دونالد ترامب وقراره رفع العقوبات عن سوريا.

وقال ويلسون، في إشارة إلى موقف ترامب: "أعطوا الحكومة الجديدة في سوريا فرصة".

وأكد أن وجود حكومة سورية قوية وشاملة أمر بالغ الأهمية لحماية جميع المواطنين، بما في ذلك الفصائل المتنافسة مثل الدروز والبدو.

وأضاف ويلسون: "إن السبيل إلى ذلك هو وجود حكومة مستقرة للغاية في دمشق، تُفيد الجميع، وحكومة شاملة. وهذا ما يسعى الشرع إلى تحقيقه بشجاعة".

وأشاد ويلسون أيضًا بالمملكة العربية السعودية وتركيا على جهودهما الرامية إلى تحقيق الاستقرار في سوريا وتعزيز التوازن الإقليمي.