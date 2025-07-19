بيان عاجل من الداخلية السورية بشأن الاشتباكات في السويداء

أعلنت وزارة الداخلية السورية اليوم، السبت، عن بدء انتشار قوات الأمن في محافظة السويداء، التي شهدت اشتباكات دموية على مدار الأسبوع الماضي تسببت في مقتل المئات.

وأكدت الداخلية السورية أن مهمة قوات الأمن حماية المدنيين ووقف الفوضى، مشيرة إلى أن مؤسسات الدولة ستعمل على استعادة الأمن والاستقرار في السويداء.

وفي وقت سابق من اليوم، السبت، صرح المبعوث الأمريكي إلى سوريا توم باراك، بأن إسرائيل وسوريا اتفقتا على وقف إطلاق النار عقب تدخل دولة الاحتلال هذا الأسبوع في القتال بين قوات الحكومة السورية والجماعات المسلحة المتناحرة بمحافظة السويداء جنوب البلاد.

جاء هذا الإعلان في الوقت الذي اندلعت فيه اشتباكات متجددة بين الجماعات الدرزية والعشائر البدوية في السويداء.

وصرح الرئيس السوري أحمد الشرع في بيان بأنه سيرسل قوات إلى هناك لوقف القتال، الذي أدى إلى نزوح عشرات الآلاف في أزمة إنسانية متفاقمة.