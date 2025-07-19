ترامب يسحب الولايات المتحدة من إصلاحات منظمة الصحة العالمية

قالت إدارة الرئيس دونالد ترامب إن الولايات المتحدة ترفض الإصلاحات التي تم الاتفاق عليها العام الماضي لتعزيز استجابة منظمة الصحة العالمية للوباء، قائلة إنها تنتهك السيادة الوطنية.

بدأ ترامب، الذي عاد إلى منصبه في 20 يناير، انسحاب بلاده من منظمة الصحة العالمية فورًا.

وذكرت وزارة الخارجية الأمريكية أن الصياغة التي اعتُمدت عام 2023 كانت ستظل مُلزمة للولايات المتحدة رغم الانسحاب.

وقال وزير الخارجية ماركو روبيو ووزير الصحة والخدمات الإنسانية روبرت ف. كينيدي الابن، وهو منتقد قديم للقاحات، في بيان مشترك إن التغييرات "تنطوي على خطر التدخل غير المبرر في حقنا السيادي الوطني في وضع السياسة الصحية".

وقالوا "سنضع الأميركيين في المقام الأول في كل تصرفاتنا ولن نتسامح مع السياسات الدولية التي تنتهك حرية التعبير أو الخصوصية أو الحريات الشخصية للأميركيين".