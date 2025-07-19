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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

أستراليا تسلم دبابات أبرامز إلى أوكرانيا.. هل تغير موازين القوى بالحرب؟

دبابات أبرامز
دبابات أبرامز
ناصر السيد

أعلنت الحكومة الأسترالية اليوم السبت أنها سلمت دبابات أبرامز M1A1 إلى أوكرانيا كجزء من حزمة مساعدات بقيمة 245 مليون دولار أسترالي (160 مليون دولار أمريكي).

وتعد أستراليا، إحدى أكبر الدول المساهمة غير الأعضاء في حلف شمال الأطلسي (الناتو)، تُقدّم المساعدات والذخيرة ومعدات الدفاع لأوكرانيا منذ غزو موسكو لجارتها في فبراير 2022.

صرح وزير الدفاع الأسترالي ريتشارد مارليس بأن أوكرانيا استلمت معظم الدبابات الـ 49 التي قدمتها أستراليا، وسيتم تسليم الباقي في الأشهر المقبلة، بحسب ما أوردته وكالة رويترز للأنباء.

وقال مارليس في بيان: "ستُسهم دبابات أبرامز M1A1 إسهامًا كبيرًا في حرب أوكرانيا المستمرة ضد الغزو الروسي غير القانوني وغير الأخلاقي".

وأضافت أن هذه الدبابات تُشكّل جزءًا من 1.5 مليار دولار أسترالي (980 مليون دولار أمريكي) قدّمتها كانبيرا لأوكرانيا خلال الصراع.

كما حظرت أستراليا تصدير خامات الألومينا والألومنيوم، بما في ذلك البوكسيت، إلى روسيا، وفرضت عقوبات على نحو ألف فرد وكيان روسي.

ووصفت حكومة حزب العمال الأسترالية، ذات التوجه اليساري الوسطي، روسيا هذا العام بأنها المعتدية في الصراع، ودعت إلى حل الحرب وفقًا لشروط كييف.

أستراليا دبابات أبرامز أوكرانيا وزير الدفاع الأسترالي الحكومة الأسترالية الغزو الروسي

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