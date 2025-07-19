إعلام أمريكي: إيران ستعجل تصنيع سلاحها النووي مستغلة جمود المفاوضات

أفادت مجلة "ناشيونال إنترست" الأمريكية أن وقف تعاون ايران مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية في 2 يوليو "خطوة محورية"، مؤكدة أن قرار إيران بوقف التعاون مع الوكالة قد تستخدمه للانسحاب من معاهدة عدم الانتشار النووي، مضيفة أن إيران ستعجل من تصنيع السلاح النووي في ظل الجمود الحالي في المفاوضات مع واشنطن وعدم التوصل لاتفاق.



وأشارت "ناشيونال إنترنست" إلى أن الظروف الداخلية في إيران قد تؤدي إلى انهيار المحادثات مع واشنطن بسبب إصرار طهران على مواصلة تخصيب اليورانيوم، الأمر الذي سيدفع، بحسب المجلة، رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو وواشنطن لمزيد من الضربات.

وأضافت أن أفضل سبيل لمنع امتلاك إيران لسلاح نووي هو اتفاق تفاوضي، مشيرة إلى أن ترامب هو المتحكم، ولديه فرصة لإثبات جدارته في السلام، معربة عن أن هذه الجدارة لا تزال غير مؤكدة حتى الآن.

وأكدت المجلة على وجود صراعا جديدا مع رفض ترامب وقف الهجوم الأخير وتفضيله للإكراه كأسلوب لتحقيق الصفقات، مشيرة الى أن هذه الامور ستؤدي في نهاية المطاف إلى سيناريو "حرب لا تنتهي" ستأتي على أرواح العديد من الإيرانيين والإسرائيليين والأميركيين، وفق تقدير المجلة.