الدفاع الجوي الروسي يسقط 71 طائرة مسيرة أوكرانية فوق مناطق متفرقة

أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم، أن قوات الدفاع الجوي التابعة لها، تمكنت من تدمير 71 طائرة مسيرة أوكرانية، فوق أراضي مقاطعات روسية عدة، خلال الليلة الماضية، بحسب وكالة الانباء القطرية.

وتم تدمير 24 طائرة مسيرة فوق مقاطعة روستوف، و16 طائرة مسيرة في مقاطعة موسكو إلى جانب إسقاط 11 طائرة في مقاطعة بريانسك، و10 طائرات فوق أراضي مقاطعة كالوغا، و3 طائرات في كورسك، وطائرتين في كل من مقاطعات أوريول وتولا وليبيتسك، بالإضافة إلى طائرة واحدة في كوبان، وفقا لبيان وزارة الدفاع الروسية.

وأكدت روسيا، في وقت سابق، أن المفاوضات المباشرة مع أوكرانيا ستستمر، مع إمكانية عقد الجولة الثالثة من المحادثات في تركيا، لكن لم يتم تحديد موعد رسمي بعد.

ولم تسفر الجولتان الأخيرتان من المفاوضات بين موسكو وكييف، اللتان عقدتا مؤخرا في تركيا، إلى تحقيق اختراق سياسي يمهد لوقف الحرب المستمرة بين الطرفين، بل اقتصرتا على تبادل آلاف الأسرى، وهو ما اعتبر خطوة إيجابية في مسار الحوار رغم تعقيدات النزاع.

وتتبادل روسيا وأوكرانيا منذ بداية الحرب التي دخلت عامها الثالث بشكل شبه يومي تقارير تؤكد تصدي كل منهما لهجمات من الطرف الآخر دون التحقق من هذه البيانات من مصدر مستقل، نظرا لظروف الحرب والمعارك المستمرة منذ 24 فبراير عام 2022.

وتستهدف القوات الأوكرانية، بشكل شبه يومي، المناطق الحدودية الروسية في مقاطعات بيلغورود وبريانسك وكورسك وفورونيج وروستوف، بالطائرات المسيرة والصواريخ.