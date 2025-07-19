مركز الملك سلمان ينقذ طفلة فلسطينية مصابة بورم دماغي

بادر مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية بإنقاذ حياة الطفلة الفلسطينية "سما" من قطاع غزة البالغة من العمر تسع سنوات، إذ أصيبت بورم في الدماغ يستدعي تدخلاً طبياً متخصصاً وفورياً.



في حين موّل المركز ونقل كذلك الطفلة إلى مركز الحسين للسرطان في العاصمة الأردنية عمّان، إذ بدأت رحلة علاجها بإشراف الأطباء المتخصصين، وذلك في ظل ما يعانيه القطاع الصحي في قطاع غزة من تدهور حاد ونقص في الخدمات الطبية، ولا سيما التخصصية منها.

أعلنت المملكة العربية السعودية بشكل رسمي عن قرار يهدف إلى ترحيل غالبية أبناء ثلاث جنسيات.

أثار القرار ردود فعل واسعة في أوساط المقيمين، حيث يتوقع أن تتبع ذلك تداعيات متعددة على الوضع العام في البلاد.

في سياق متصل، تم اتخاذ قرار جديد يمنع المقيمين من الترحيل، حتى مع انتهاء مدة إقامتهم. وهذا الأمر أثار جدلاً كبيرًا بين الجالية المقيمة، حيث اعتبر البعض أن مثل هذه الإجراءات تحتاج إلى توضيح وشفافية أكبر. كما أن هناك تحذيرات بشأن مزاولة بعض المهن، فيما تم الإعلان عن إلغاء سعودة 13 مهنة، مما يفتح المجال أمام المغتربين للانخراط في سوق العمل.