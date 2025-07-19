الاحتلال يعيد الدروز الذين عبروا من إسرائيل إلى سوريا

أفادت وسائل إعلام إسرائيلية اليوم السبت بأن جيش الاحتلال أعاد جميع ​الدروز​ الإسرائيليين الذين عبروا الحدود مع ​سوريا​.

وكشفت هيئة البث أن مجموعة من الدروز الإسرائيليين عبرت الحدود إلى سوريا في ظل استمرار الاشتباكات بين عشائر البدو والدروز، منذ الأحد الماضي والتي تسببت في مقتل أكثر من 700 شخص.

وأشار جيش الاحتلال إلى أن عدد من الدروز الإسرائيليين عبروا السياج الحدودي في منطقة مجدل شمس إلى داخل سوريا، مضيفا أن قواته تحاول إعادتهم "بسلام".

وفي وقت سابق من اليوم السبت، صرح المبعوث الأمريكي إلى سوريا توم باراك، بأن إسرائيل وسوريا اتفقتا على وقف إطلاق النار عقب تدخل دولة الاحتلال هذا الأسبوع في القتال بين قوات الحكومة السورية والجماعات المسلحة المتناحرة بمحافظة السويداء جنوب البلاد.

جاء هذا الإعلان في الوقت الذي اندلعت فيه اشتباكات متجددة بين الجماعات الدرزية والعشائر البدوية في السويداء، وصرح الرئيس السوري أحمد الشرع في بيان بأنه سيرسل قوات إلى هناك لوقف القتال، الذي أدى إلى نزوح عشرات الآلاف في أزمة إنسانية متفاقمة.