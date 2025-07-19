بعد هجوم روسي بطائرات مسيرة.. اشتعال حريق بميناء أوديسا الأوكراني

أفادت "العربية" أن القوات الروسية شنت هجوما بطائرات مسيرة على ميناء أوديسا الأوكراني المطل على البحر الأسود في وقت مبكر من اليوم السبت ما أدى إلى اشتعال النيران في مبنى سكني متعدد الطوابق ومقتل أحد السكان، وفقا لما قاله جينادي تروخانوف رئيس بلدية أوديسا.

و نشر تروخانوف على تطبيق تيليجرام "جميع فرق الطوارئ تعمل في حالة استنفار قصوى"، و لا تزال أعداد المصابين قيد الحصر، بحسب "العربية".

وأظهرت الصور المنشورة على الإنترنت ألسنة اللهب تلتهم الطوابق العليا لأحد المباني بينما كانت فرق الطوارئ تحرك سلالم الإنقاذ القابلة للتمديد في المكان وتصاعد الدخان من النوافذ.

وأشار تروخانوف في وقت سابق إلى أن ما لا يقل عن 20 طائرة مسيرة تركزت على المدينة، التي تُعد هدفا متكررا للهجمات الروسية، لافتا إلى اندلاع حريق في مبنى سكني متعدد الطوابق على الأقل.