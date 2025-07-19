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الرئاسة السورية تعلن وقفا شاملا وفوريا لإطلاق النار في السويداء
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

الرئاسة السورية تعلن وقفا شاملا وفوريا لإطلاق النار في السويداء

محافظة السويداء السورية
محافظة السويداء السورية
ناصر السيد

أصدرت رئاسة الجمهورية العربية السورية بيانا أعلنت فيه وقفا شاملا وفوريا لإطلاق النار في محافظة السويداء جنوب البلاد، التي تشهد اشتباكات دموية منذ الأحد الماضي بين الدروز وعشائر البدو.

وقف إطلاق النار في سوريا

وقالت الرئاسة السورية في بيانها "في ظل الظروف الدقيقة التي تمر بها البلاد، وحرصا على حقن دماء السوريين والحفاظ على وحدة الأراضي السورية وسلامة شعبها، واستجابة للمسؤولية الوطنية والإنسانية، تُعلن رئاسة الجمهورية العربية السورية وقفًا شاملا وفوريًا لإطلاق النار".

وأضاف البيان "وتهيب رئاسة الجمهورية بالجميع فسح المجال أمام الدولة السورية، ومؤسساتها وقواتها، لتطبيق هذا الوقف بمسؤولية، وبما يضمن تثبيت الاستقرار ووقف سفك الدماء".

ودعت رئاسة الجمهورية السورية جميع الأطراف، دون استثناء، إلى الالتزام الكامل بهذا القرار، ووقف كافة الأعمال القتالية فورًا في جميع المناطق، وضمان حماية المدنيين، وتأمين وصول المساعدات الإنسانية دون أي عوائق.

انتشار الأمن في السويداء

وأعلنت الرئاسة السورية أنه في هذا السياق، بدأت قوات الأمن بالانتشار في عدد من المناطق لضمان تنفيذ وقف إطلاق النار، والحفاظ على النظام العام، وتأمين حماية المواطنين وممتلكاتهم، بما يعزز التهدئة والاستقرار.

وحذرت رئاسة الجمهورية السورية من أي خرق لهذا القرار، وسيُعدّ ذلك انتهاكًا صريحًا للسيادة الوطنية، وسيُواجه بما يلزم من إجراءات قانونية وفقًا للدستور والقوانين النافذة.

وكانت وزارة الداخلية السورية في وقت سابق من اليوم السبت عن بدء انتشار قوات الأمن في محافظة السويداء، التي شهدت اشتباكات دموية على مدار الأسبوع الماضي اتسببت في مقتل المئات.

وأكدت الداخلية السورية أن مهمة قوات الأمن حماية المدنيين ووقف الفوضى، مضيفة أن مؤسسات الدولة ستعمل على استعادة الأمن والاستقرار في السويداء.

وقف إطلاق النار بين سوريا وإسرائيل

وكان المبعوث الأمريكي إلى سوريا توم باراك، أعلن اليوم السبت أن إسرائيل وسوريا اتفقتا على وقف إطلاق النار عقب تدخل دولة الاحتلال هذا الأسبوع في القتال بين قوات الحكومة السورية والجماعات المسلحة المتناحرة بمحافظة السويداء جنوب البلاد.

جاء هذا الإعلان في الوقت الذي اندلعت فيه اشتباكات متجددة بين الجماعات الدرزية والعشائر البدوية في السويداء، وصرح الرئيس السوري أحمد الشرع في بيان بأنه سيرسل قوات إلى هناك لوقف القتال، الذي أدى إلى نزوح عشرات الآلاف في أزمة إنسانية متفاقمة.

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