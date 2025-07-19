وفاة طفلة وإصابة 3 آخرين جراء انفجار قنبلة بريف إدلب في سوريا

توفيت اليوم السبت، طفلة وأصيب ثلاثة أطفالٍ آخرين بجروح، جميعهم من عائلة واحدة، إثر انفجار قنبلة عنقودية من مخلفات نظام "الأسد"، أثناء قيامهم باللعب في الحقول الزراعية بمحيط مدينة سرمين بريف إدلب الشرقي بسوريا، بحسب وكالة الانباء السورية "سانا".

وتم إسعاف الأطفال المصابين من قبل المدنيين، فيما نقلت فرق الدفاع المدني الطفلة المتوفاة إلى الطب الشرعي في مدينة إدلب، بحسب ما ذكر الدفاع المدني السوري في قناته عبر التلجرام.

ولا تزال مخلفات الحرب والألغام التي تركها نظام الأسد، تشكل خطراً دائماً على حياة المدنيين، وتعيق عودة المهجرين وحياتهم الطبيعية في كثير من المناطق السورية.