بعد ثلاث عقود من القتال.. حكومة الكونغو ومجموع إم 23 ينهيان الصراع رسميا

وقعت جمهورية الكونجو الديمقراطية، وجماعة التمرد إم23، اليوم السبت، في قطر إعلان مبادئ لإنهاء القتال في شرق الكونجو.

تم التوقيع على الإعلان بين ممثلي الجانبين في الدوحة.

كانت جماعة إم23 المسلحة، التي استولت على مساحات شاسعة من الأراضي الغنية بالمعادن في شرق جمهورية الكونجو الديمقراطية ، في هجوم خاطف في يناير وفبراير، تصر على السعي إلى اتفاق وقف إطلاق النار مع كينشاسا بعد أن وقعت حليفتها الرواندية اتفاق سلام في واشنطن الشهر الماضي.

عانت منطقة شرق جمهورية الكونجو الديمقراطية من الصراعات لأكثر من ثلاثة عقود، مما أدى إلى أزمة إنسانية وإجبار مئات الآلاف من الأشخاص على مغادرة منازلهم.

قُتل آلاف الأشخاص في هجوم حركة إم23 في وقت سابق من هذا العام والذي شهد سيطرة المتمردين على العواصم الإقليمية الرئيسية جوما وبوكافو.

وقد استقر خط المواجهة منذ فبراير، لكن القتال لا يزال يندلع بشكل منتظم بين حركة إم23 والعديد من الميليشيات الموالية للحكومة.