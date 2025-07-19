43 شهيدا في قصف وإطلاق الاحتلال النار على مناطق متفرقة من غزة

استشهد 43 مواطنا، بينهم 32 من المواطنين الذين كانوا ينتظرون الحصول على المساعدات، وأُصيب العشرات، منذ فجر اليوم، السبت، جراء قصف الاحتلال الإسرائيلي وإطلاق النار الذي استهدف مناطق متفرقة من قطاع غزة، بحسب وكالة "وفا".

كما أُصيب عدد من المواطنين في قصف استهدف شقة سكنية في محيط مجمع الشفاء الطبي غرب مدينة غزة.

استشهاد 3 مواطنين برصاص الاحتلال أثناء انتظارهم دورهم للحصول على المساعدات الإنسانية غرب مدينة رفح، ليرتفع بذلك عدد شهداء هذه المجزرة إلى 32، بحسب ما أفادت به مصادر طبية.

وفي شمال القطاع، استشهد مواطنان إثر قصف استهدف تجمعًا للمواطنين في بلدة جباليا، فيما استشهد 7 آخرون وأصيب 17 بجروح في قصف طال خيام نازحين قرب مدرسة "التابعين" شرق مدينة غزة.

وفي مدينة خان يونس، استشهد مواطنان جراء قصف الاحتلال لخيام تؤوي نازحين غرب المدينة.