زلزال بقوة 5.3 درجة يضرب شمال الفلبين

ضرب زلزال بلغت قوته 5.3 درجة على مقياس ريختر صباح اليوم، السبت، مقاطعة كاجايان، في شمال الفلبين، بحسب وكالة الأنباء القطرية.

وقع الزلزال على بعد 13 كيلومترا شمال شرق جزيرة دالوبيري التابعة لبلدية كالايان في كاجايان، وعلى عمق 10 كيلومترات فقط تحت سطح الأرض، وفقا للمعهد الفلبيني لعلم البراكين والزلازل (PHIVOLCS).

ولم ترد أنباء حتى الآن عن تسجيل خسائر بشرية أو مادية جراء الزلزال، إلا أن المعهد دعا السكان إلى التزام الحذر والاستعداد لاحتمال وقوع هزات ارتدادية.

وتشهد الفلبين نشاطا بركانيا وزلزاليا متزايدا نظرا لوقوعها على حزام النار في المحيط الهادي، حيث تتقاطع الصفائح التكتونية.

