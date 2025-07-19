الاتحاد الأوروبي يرحب بوقف إطلاق النار في سوريا

رحب الاتحاد الأوروبي، اليوم السبت، بوقف إطلاق النار الذي توسطت فيه الولايات المتحدة بين سوريا وإسرائيل، قائلا إنه "منزعج" من العنف الطائفي في معقل الدروز في جنوب سوريا والذي اتخذته إسرائيل ذريعة للعدوان والإبادة وإلى شن غارات جوية.

وصرحت الدائرة الدبلوماسية للاتحاد الأوروبي، في بيان لها: "حان الوقت للحوار ودفع عملية انتقالية شاملة بحق. تتحمل السلطات الانتقالية السورية، إلى جانب السلطات المحلية، مسئولية حماية جميع السوريين دون تمييز".

وطالبت أيضا بمحاسبة جميع مرتكبي "الانتهاكات الجسيمة" للقانون الدولي.