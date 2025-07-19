الأمم المتحدة: مقتل العشرات بكردفان خلال الأسبوع الماضي

أدى القتال في إقليم كردفان السوداني، الذي أودى بحياة المئات، والعنف المستمر في دارفور - بؤرة الصراع في البلاد - إلى تفاقم الأزمة الإنسانية في السودان.

وحذر عمال الإغاثة من محدودية الوصول إلى المساعدات.

وأفادت الأمم المتحدة بمقتل أكثر من 450 مدنيًا، بينهم 35 طفلًا على الأقل، خلال عطلة نهاية الأسبوع في 12 يوليو في هجمات على قرى محيطة ببلدة بارا في ولاية شمال كردفان.

وقال قدري فوراني، المدير القطري لمنظمة ميرسي كور في السودان، في بيانٍ مشترك مع وكالة أسوشيتد برس: "تتفاقم المعاناة في كردفان يومًا بعد يوم فالمجتمعات محاصرة على جبهات قتال نشطة وسريعة التغير، عاجزة عن الفرار، وغير قادرة على الوصول إلى الاحتياجات الأساسية أو المساعدات المنقذة للحياة".

قُتل ما لا يقل عن 60 شخصًا في بارا خلال الأسبوع الماضي.

انزلق السودان في أتون الحرب بعد تمرد وخروج قوات الدعم السريع إلى القتال في أبريل 2023.

وقد أسفر العنف عن مقتل ما لا يقل عن 40 ألف شخص، وتسبب في واحدة من أسوأ أزمات النزوح والجوع في العالم، وفقًا للمنظمات الإنسانية.

وفي الأشهر الأخيرة، تركز معظم القتال في منطقتي دارفور وكردفان.

وأكد مكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان يوم الخميس أن قوات الدعم السريع قتلت ما لا يقل عن 60 مدنيًا في بلدة بارا منذ العاشر من يوليو، بينما أفادت منظمات المجتمع المدني بمقتل ما يصل إلى 300 شخص، وفقًا للمكتب.

وأسفرت ضربة شنتها قوات الدعم السريع يوم الخميس في بارا عن مقتل 11 شخصًا على الأقل، جميعهم من عائلة واحدة، وفقًا لمكتب الأمم المتحدة.