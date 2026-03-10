جمعة مشهور: الفوز على الأهلي مكسب معنوي كبير لطلائع الجيش

علق جمعة مشهور، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي طلائع الجيش، على الفوز المهم الذي حققه فريقه أمام الأهلي بنتيجة 2-1، في المباراة المؤجلة التي جمعت الفريقين على ملعب استاد الكلية الحربية ضمن منافسات الدوري المصري الممتاز.

وأكد مشهور أن لاعبي طلائع الجيش قدموا مباراة كبيرة وبذلوا مجهودًا قويًا طوال اللقاء، مشيرًا إلى أن الانتصار على فريق بحجم الأهلي يمنح الفريق دفعة معنوية كبيرة تتجاوز مجرد الحصول على ثلاث نقاط في جدول الدوري.

الفوز يمنح الفريق ثقة كبيرة

وأوضح المدير الفني أن التغلب على فريق كبير مثل الأهلي يعزز من ثقة اللاعبين في أنفسهم، ويؤكد قدرتهم على المنافسة وتقديم مستويات قوية أمام الفرق الكبرى. وأضاف أن هذا الفوز يساعد الفريق على التقدم خطوة مهمة نحو وضع نادي طلائع الجيش في المكانة التي يستحقها بين أندية الدوري الممتاز، خاصة في ظل الجهد الكبير الذي يبذله اللاعبون والجهاز الفني طوال الموسم.





الهدف المبكر لم يكن في صالحنا

وأشار جمعة مشهور إلى أن الهدف المبكر الذي سجله فريقه في بداية المباراة لم يكن في صالح طلائع الجيش كما كان متوقعًا، بل أثر على سير اللقاء بشكل مختلف عن الخطة التي وضعها الجهاز الفني قبل المباراة. ولفت إلى أن اللاعبين شعروا بشيء من التوتر بعد هدف الأهلي، وهو ما انعكس على أدائهم خلال الشوط الأول، خاصة مع الضغط الهجومي الكبير من لاعبي الأهلي.





حديث بين الشوطين قلب الموازين

وكشف المدير الفني أنه حرص على التحدث مع اللاعبين بين شوطي المباراة من أجل تهدئتهم وتحفيزهم على العودة بقوة في الشوط الثاني. وأكد أن هذا الحديث كان له تأثير إيجابي على أداء الفريق، حيث تمكن اللاعبون من استعادة تركيزهم وتقديم مستوى أفضل، وهو ما ساعدهم في تسجيل الهدف الثاني وتحقيق الفوز في النهاية.





القلق كان طبيعيًا أمام ضغط الأهلي

واختتم جمعة مشهور تصريحاته بالتأكيد على أنه شعر بالقلق بعد هدف الأهلي، موضحًا أن خوف اللاعبين كان أمرًا طبيعيًا في ظل الضغط الهجومي للمنافس. لكنه شدد على أن الفريق نجح في تدارك الموقف سريعًا، وأعاد ترتيب أوراقه بين الشوطين، ليخرج في النهاية بانتصار مهم ومستحق



