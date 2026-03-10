قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
الأوقاف تحتفل بذكرى فتح مكة بمسجد العلي العظيم.. صور
منتخب فلسطين يستدعي حامد حمدان
مفتي الجمهورية يشهد احتفال وزارة الأوقاف بذكرى فتح مكة بمسجد العلي العظيم
مفيش روح.. أحمد حسن ينتقد أداء الأهلي بعد الهزيمة من طلائع الجيش بالدوري
الحزن يخيم على سيد عبد الحفيظ بعد خسارة الأهلي أمام طلائع الجيش
ترتيب هدافي الدوري المصري.. بعد فوز بيراميدز وخسارة الأهلي
موعد أذان الفجر يوم الثلاثاء 20 رمضان في مصر.. احذر التوقيت إتغير
بعد هزيمة الأهلي وتفوق بيراميدز.. اعرف جدول ترتيب الدوري المصري
وسائل إعلام عربية ودولية تبرز تحذيرات الرئيس السيسي من تداعيات الحرب على المنطقة والعالم
اشتعال صراع الصدارة.. ترتيب الدوري المصري بعد خسارة الأهلي وفوز بيراميدز
صرف منحة التموين في هذا الموعد
مصدر فخر.. اتحاد العمال: شهداء الوطن قدموا حياتهم دفاعا عن مصر
رياضة

طلائع الجيش: الانتصار على الأهلي لا يُقاس بثلاث نقاط فقط.. وقلقت بعد هذا الهدف

الأهلي وطلائع الجيش
الأهلي وطلائع الجيش
حمزة شعيب

 

تحدث جمعة مشهور، المدير الفني لفريق طلائع الجيش، عن فوز فريقه على الأهلي بنتيجة هدفين مقابل هدف، في المباراة التي جمعتهما ضمن منافسات الدوري المصري الممتاز.

وحقق طلائع الجيش انتصارًا مهمًا في اللقاء المؤجل الذي أقيم على ملعب الكلية الحربية، ليحصد ثلاث نقاط ثمينة على حساب الأهلي في واحدة من أبرز مفاجآت الجولة.

وأكد المدير الفني أن لاعبي الفريق قدموا مجهودًا كبيرًا طوال المباراة، مشيرًا إلى أن الفوز على فريق بحجم الأهلي يمثل مكسبًا معنويًا كبيرًا للفريق، وليس مجرد الحصول على ثلاث نقاط فقط، لأنه يمنح اللاعبين ثقة أكبر ويساعدهم على التقدم في جدول الترتيب.

وأوضح أن الهدف المبكر الذي سجله طلائع الجيش لم يكن في صالح الفريق كما كان متوقعًا، موضحًا أن السيناريو الذي تم التخطيط له قبل المباراة كان مختلفًا.

وأضاف أن هدف الأهلي في اللقاء تسبب في شعور بعض اللاعبين بالتوتر، وهو ما انعكس على أداء الفريق خلال الشوط الأول.

وأشار إلى أنه حرص على الحديث مع اللاعبين بين الشوطين من أجل تهدئتهم ومنحهم الثقة، وهو ما ظهر في الشوط الثاني عندما نجح الفريق في تسجيل هدف الفوز، مؤكدًا أن اللاعبين قدموا كل ما لديهم داخل الملعب.

واختتم تصريحاته بالتأكيد على أنه شعر ببعض القلق بعد هدف الأهلي بسبب الضغط الهجومي الذي فرضه المنافس، لكنه شدد على أن الفريق نجح في استعادة توازنه خلال الشوط الثاني والخروج بالمباراة إلى بر الأمان.

