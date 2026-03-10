طلائع الجيش: الانتصار على الأهلي لا يُقاس بثلاث نقاط فقط.. وقلقت بعد هذا الهدف

تحدث جمعة مشهور، المدير الفني لفريق طلائع الجيش، عن فوز فريقه على الأهلي بنتيجة هدفين مقابل هدف، في المباراة التي جمعتهما ضمن منافسات الدوري المصري الممتاز.

وحقق طلائع الجيش انتصارًا مهمًا في اللقاء المؤجل الذي أقيم على ملعب الكلية الحربية، ليحصد ثلاث نقاط ثمينة على حساب الأهلي في واحدة من أبرز مفاجآت الجولة.

وأكد المدير الفني أن لاعبي الفريق قدموا مجهودًا كبيرًا طوال المباراة، مشيرًا إلى أن الفوز على فريق بحجم الأهلي يمثل مكسبًا معنويًا كبيرًا للفريق، وليس مجرد الحصول على ثلاث نقاط فقط، لأنه يمنح اللاعبين ثقة أكبر ويساعدهم على التقدم في جدول الترتيب.

وأوضح أن الهدف المبكر الذي سجله طلائع الجيش لم يكن في صالح الفريق كما كان متوقعًا، موضحًا أن السيناريو الذي تم التخطيط له قبل المباراة كان مختلفًا.

وأضاف أن هدف الأهلي في اللقاء تسبب في شعور بعض اللاعبين بالتوتر، وهو ما انعكس على أداء الفريق خلال الشوط الأول.

وأشار إلى أنه حرص على الحديث مع اللاعبين بين الشوطين من أجل تهدئتهم ومنحهم الثقة، وهو ما ظهر في الشوط الثاني عندما نجح الفريق في تسجيل هدف الفوز، مؤكدًا أن اللاعبين قدموا كل ما لديهم داخل الملعب.

واختتم تصريحاته بالتأكيد على أنه شعر ببعض القلق بعد هدف الأهلي بسبب الضغط الهجومي الذي فرضه المنافس، لكنه شدد على أن الفريق نجح في استعادة توازنه خلال الشوط الثاني والخروج بالمباراة إلى بر الأمان.