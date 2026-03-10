قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
ترامب يؤكد عدم رغبته بتكرار سيناريو العراق في إيران
أمام أحد مصانع السادات.. مصرع عامل على يد زميله في المنوفية
الحرس الثوري لـ ترامب: المرشد هو من يقرر متى تنتهي الحرب.. وستندمون على قراراتكم الغبية
زيادة أسعار البنزين والسولار والبوتاجاز رسميًا.. إليك القائمة الجديدة والإعلان الرسمي فجر اليوم
مسلسل على قد الحب الحلقة 20.. نجاح خطة مها نصار ودخول نيللي كريم المصحة بعد تدهور حالتها
الجيش السوري: حزب الله أطلق قذائف باتجاه البلاد.. ولن نتساهل مع أي اعتداء على أرضنا
ترامب: أجلنا ضرب بعض أهم الأهداف في إيران إلى وقت لاحق
مفاجأة من الحرس الثوري الإيراني: أي دولة تطرد سفراء أمريكا وإسرائيل من أراضيها لها حرية المرور بمضيق هرمز
أسرار جديدة من حرب 67.. تشكيل جوي مصري يسقط طائرتي مظليين إسرائيليين ويعطل خطط غزو شرم الشيخ| فيديو
محاكمة 13 متهما بالانضمام لداعش كرداسة.. اليوم
طريقة جديدة لاكتشاف أماكن الذهب القديمة باستخدام الأسماك.. ما القصة؟
المواصفات الكاملة لسيارة ام جي GT موديل 2026 الجديدة
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

توروب يعلق على خسارة الأهلي أمام طلائع الجيش: أهدرنا الفرص ونحتاج لمهاجم حاسم

ييس توروب
ييس توروب
رباب الهواري

تحدث ييس توروب، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، عن خسارة فريقه أمام طلائع الجيش بنتيجة 2-1، في اللقاء الذي جمع بين الفريقين ضمن منافسات الجولة الخامسة عشرة المؤجلة من المرحلة الأولى لبطولة الدوري المصري الممتاز.


 

واستهل توروب تصريحاته خلال المؤتمر الصحفي عقب المباراة بتوجيه التهنئة لفريق طلائع الجيش على الفوز، مؤكدًا أنه لا يبحث عن أعذار للخسارة. وأوضح أنه شدد على لاعبيه قبل المباراة على أهمية المواجهة، خاصة أنها جاءت في توقيت حاسم من عمر المسابقة، وكانت تمثل فرصة مهمة لتحسين موقف الفريق قبل نهاية المرحلة الأولى من الدوري.


 

تفوق في الشوط الأول وتراجع في الثاني

وأشار المدير الفني للأهلي إلى أن فريقه قدم أداءً جيدًا خلال الشوط الأول، حيث صنع اللاعبون العديد من الفرص الهجومية، ونجحوا في فرض أسلوبهم دون منح المنافس فرصًا حقيقية للتهديد.


 

لكن توروب أكد أن الوضع تغير في الشوط الثاني، إذ فقد الفريق جزءًا كبيرًا من طاقته ولم يتمكن من إيجاد الحلول المناسبة أمام مرمى المنافس. وأضاف أن الأهلي أضاع العديد من الفرص السهلة، في حين استغل طلائع الجيش فرصتين فقط لتسجيل هدفي الفوز.


 

مشكلة واضحة في إنهاء الهجمات

وأوضح توروب أن فريقه يعاني بالفعل من أزمة في تسجيل الأهداف، مشيرًا إلى أن الأهلي يحتاج لعدد كبير من الفرص من أجل تسجيل هدف واحد، وهو ما يمثل مشكلة واضحة يجب العمل على حلها خلال الفترة المقبلة.

كما شدد على أن الفريق يجب أن يعمل كوحدة واحدة داخل الملعب، موضحًا أنه لا يمكن الاعتماد على خمسة لاعبين في الهجوم وخمسة آخرين في الدفاع، بل يجب أن يشارك الجميع في المنظومة الهجومية والدفاعية بشكل جماعي.
 

موقف المهاجمين وتفسير مشاركة محمد شريف

وتطرق المدير الفني للأهلي إلى ملف المهاجمين داخل الفريق، موضحًا أنه عقد جلسة مع المهاجمين الثلاثة خلال الأسبوع الماضي، وأكد لهم أنه لا يوجد فارق كبير في المستوى بينهم، وأن الفرصة متاحة للجميع لإثبات أنفسهم.

وأضاف أن مشاركة محمد شريف في المباراة جاءت بعد ملاحظة تراجع الفاعلية التهديفية لمروان عثمان خلال المباريات الماضية، كما أراد استغلال العرضيات والكرات التي يرسلها زيزو إلى داخل منطقة الجزاء.


 

تحمل المسؤولية والبحث عن الحلول

وأكد توروب أنه يتحمل مسؤولية الخسارة بشكل كامل، مشيرًا إلى أنه أبلغ اللاعبين بذلك داخل غرفة الملابس، لكنه في الوقت نفسه يسعى لحمايتهم ودعمهم من أجل استعادة الثقة سريعًا.


 

رسالة أخيرة قبل المباريات الحاسمة

واختتم المدير الفني تصريحاته بالتأكيد على أن حالة عدم الرضا لا تقتصر على الجماهير فقط، بل تشمل الجهاز الفني واللاعبين أيضًا. وأضاف أن الفريق تنتظره ست مباريات حاسمة خلال الفترة المقبلة، مطالبًا كل فرد داخل الفريق بمراجعة نفسه ومعرفة حجم التقصير من أجل العودة سريعًا إلى الطريق الصحيح والمنافسة على التأهل إلى دوري أبطال إفريقيا


 

يس توروب اخبار الرياضة الاهلي دورى نايل

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

رسميًا.. أسعار البنزين الآن في مصر

رسميًا.. أسعار البنزين الآن في مصر

الحكومة تعلن زيادة الحد الأدنى للأجور رسميًا.. تعرف على موعد التنفيذ

الحكومة تعلن زيادة الحد الأدنى للأجور رسميًا.. تعرف على موعد التنفيذ

1000 جنيه زيادة اليوم| قفزة جديدة في سعر الجنيه الذهب.. وعيار 21 مفاجأة

1000 جنيه زيادة اليوم| قفزة جديدة في سعر الجنيه الذهب.. وعيار 21 مفاجأة

منحة التموين الجديدة

صرف 800 جنيه على البطاقة.. آخر موعد للحصول على منحة التموين الجديدة

زيادة الحد الادني للاجور - زيادة المرتبات

زيادة المرتبات قريبا.. الحكومة تعلن عن حزمة اجتماعية جديدة لمساندة المواطنين خلال أيام

وزير التربية والتعليم

مصرع تلميذ في 4 ابتدائي بعد سقوطه من "شباك فصله" بمدرسة خاصة بالجيزة

إيران وإسرائيل

الضربة القاضية ضد إسرائيل.. الحرس الثوري الإيراني يعلن تدمير مركز الاتصالات الفضائية في تل أبيب

الحد الأدنى للمعاشات

رفع الحد الأدنى للمعاشات إلى 7000 جنيه.. مشروع قانون جديد بالنواب

ترشيحاتنا

سعر الدينار الكويتي

أعلى عملة.. سعر الدينار الكويتي اليوم 9 مارس

أسعار البنزين اليوم

رسميًا.. أسعار البنزين اليوم في مصر

علب كعك عيد الفطر 2026

تبدأ من 150 جنيهًا.. أسعار علب كعك عيد الفطر 2026

بالصور

سعر إم جي 5 ‏موديل 2020‏ المستعملة

ام جى 5 ‏موديل 2020‏
ام جى 5 ‏موديل 2020‏
ام جى 5 ‏موديل 2020‏

لا تنسيه في سحور طفلك.. طعام بسيط يمنحه طاقة ويمنع الجوع والعطش في الصيام

لا تنسيه في سحور طفلك.. طعام بسيط يمنحه طاقة ويمنع الجوع والعطش في الصيام
لا تنسيه في سحور طفلك.. طعام بسيط يمنحه طاقة ويمنع الجوع والعطش في الصيام
لا تنسيه في سحور طفلك.. طعام بسيط يمنحه طاقة ويمنع الجوع والعطش في الصيام

عند العطارين.. عشبة تقوي المناعة وتقلل تكرار نزلات البرد والإنفلونزا

نبات بسيط موجود عند العطارين.. خبراء يكشفون عشبة تقوي المناعة وتقلل تكرار نزلات البرد والإنفلونزا
نبات بسيط موجود عند العطارين.. خبراء يكشفون عشبة تقوي المناعة وتقلل تكرار نزلات البرد والإنفلونزا
نبات بسيط موجود عند العطارين.. خبراء يكشفون عشبة تقوي المناعة وتقلل تكرار نزلات البرد والإنفلونزا

سعر ومواصفات 5 سيارات أوروبية موديل 2026 في مصر

سيارات أوروبية
سيارات أوروبية
سيارات أوروبية

فيديو

أحمد العوضي

تبقى عينيها حلوة وقورتها صغيرة.. أحمد العوضي يكشف عن مواصفات فتاة أحلامه

عادل إمام

مفاجأة.. مذكرات الزعيم عادل إمام في مشروع تلفزيوني جديد

ساديو ماني وزوجته

بينظفوا السجاد.. ساديو ماني وزوجته يتطوعان لخدمة المسجد النبوي

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د.نجلاء شمس

د.نجلاء شمس تكتب: عدالة سبقت مواثيق العالم

د. محمد حسونة - مدرس مساعد نظم معلومات الأعمال بالمعهد التكنولوجي العالي بالعاشر من رمضان

د. محمد حسونة يكتب: التحول الكبير في سوق العمل

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب: تعالى معي إلى جبل المقطم

د. أحمد رمضان صوفي

د. أحمد رمضان صوفي يكتب: المرأة وصناعة الإنسان الركيزة الأولى لبناء الوطن وحارسة الأمن القومي

د. خالد رحومة

د. خالد رحومة يكتب: على خط النار.. كيف تصنع مصر من الأزمة "جمهورية الإنتاج" وتعيد رسم خارطة المستقبل؟

المزيد