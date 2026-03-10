توروب يعلق على خسارة الأهلي أمام طلائع الجيش: أهدرنا الفرص ونحتاج لمهاجم حاسم

تحدث ييس توروب، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، عن خسارة فريقه أمام طلائع الجيش بنتيجة 2-1، في اللقاء الذي جمع بين الفريقين ضمن منافسات الجولة الخامسة عشرة المؤجلة من المرحلة الأولى لبطولة الدوري المصري الممتاز.





واستهل توروب تصريحاته خلال المؤتمر الصحفي عقب المباراة بتوجيه التهنئة لفريق طلائع الجيش على الفوز، مؤكدًا أنه لا يبحث عن أعذار للخسارة. وأوضح أنه شدد على لاعبيه قبل المباراة على أهمية المواجهة، خاصة أنها جاءت في توقيت حاسم من عمر المسابقة، وكانت تمثل فرصة مهمة لتحسين موقف الفريق قبل نهاية المرحلة الأولى من الدوري.





تفوق في الشوط الأول وتراجع في الثاني

وأشار المدير الفني للأهلي إلى أن فريقه قدم أداءً جيدًا خلال الشوط الأول، حيث صنع اللاعبون العديد من الفرص الهجومية، ونجحوا في فرض أسلوبهم دون منح المنافس فرصًا حقيقية للتهديد.





لكن توروب أكد أن الوضع تغير في الشوط الثاني، إذ فقد الفريق جزءًا كبيرًا من طاقته ولم يتمكن من إيجاد الحلول المناسبة أمام مرمى المنافس. وأضاف أن الأهلي أضاع العديد من الفرص السهلة، في حين استغل طلائع الجيش فرصتين فقط لتسجيل هدفي الفوز.





مشكلة واضحة في إنهاء الهجمات

وأوضح توروب أن فريقه يعاني بالفعل من أزمة في تسجيل الأهداف، مشيرًا إلى أن الأهلي يحتاج لعدد كبير من الفرص من أجل تسجيل هدف واحد، وهو ما يمثل مشكلة واضحة يجب العمل على حلها خلال الفترة المقبلة.

كما شدد على أن الفريق يجب أن يعمل كوحدة واحدة داخل الملعب، موضحًا أنه لا يمكن الاعتماد على خمسة لاعبين في الهجوم وخمسة آخرين في الدفاع، بل يجب أن يشارك الجميع في المنظومة الهجومية والدفاعية بشكل جماعي.



موقف المهاجمين وتفسير مشاركة محمد شريف

وتطرق المدير الفني للأهلي إلى ملف المهاجمين داخل الفريق، موضحًا أنه عقد جلسة مع المهاجمين الثلاثة خلال الأسبوع الماضي، وأكد لهم أنه لا يوجد فارق كبير في المستوى بينهم، وأن الفرصة متاحة للجميع لإثبات أنفسهم.

وأضاف أن مشاركة محمد شريف في المباراة جاءت بعد ملاحظة تراجع الفاعلية التهديفية لمروان عثمان خلال المباريات الماضية، كما أراد استغلال العرضيات والكرات التي يرسلها زيزو إلى داخل منطقة الجزاء.





تحمل المسؤولية والبحث عن الحلول

وأكد توروب أنه يتحمل مسؤولية الخسارة بشكل كامل، مشيرًا إلى أنه أبلغ اللاعبين بذلك داخل غرفة الملابس، لكنه في الوقت نفسه يسعى لحمايتهم ودعمهم من أجل استعادة الثقة سريعًا.





رسالة أخيرة قبل المباريات الحاسمة

واختتم المدير الفني تصريحاته بالتأكيد على أن حالة عدم الرضا لا تقتصر على الجماهير فقط، بل تشمل الجهاز الفني واللاعبين أيضًا. وأضاف أن الفريق تنتظره ست مباريات حاسمة خلال الفترة المقبلة، مطالبًا كل فرد داخل الفريق بمراجعة نفسه ومعرفة حجم التقصير من أجل العودة سريعًا إلى الطريق الصحيح والمنافسة على التأهل إلى دوري أبطال إفريقيا



