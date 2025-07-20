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هونغ كونغ تعلن أعلى درجات التأهب مع اقتراب إعصار «ويفا» المدمر
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رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

هونغ كونغ تعلن أعلى درجات التأهب مع اقتراب إعصار «ويفا» المدمر

أرشيفية
أرشيفية
أحمد قاسم

أعلن مرصد هونغ كونغ، صباح الأحد، إصدار تحذير من إعصار من المستوى 10، وهو أعلى مستوى في نظام التحذير من الأعاصير، مع اقتراب إعصار "ويفا" من المنطقة، في تطور نادر يهدد بوقوع أضرار واسعة النطاق.

وجاء التحذير في تمام الساعة 9:20 صباحًا بالتوقيت المحلي (01:20 بتوقيت غرينتش)، مع تأكيد المرصد أن سرعة الرياح المصاحبة للإعصار تتجاوز 118 كيلومترًا في الساعة، وهو ما يصنف ضمن الرياح العنيفة للغاية التي قد تسبب أضرارًا جسيمة في الأرواح والممتلكات.

ووفق ما أوردته وكالة أنباء شينخوا الصينية، فإن عين الإعصار "ويفا" ستكون في أقرب نقطة لها من هونغ كونغ خلال الساعتين القادمتين، فيما يُتوقع أن يستمر سريان التحذير من المستوى 10 لبعض الوقت، ما يعني أن خطر الإعصار لم يبلغ ذروته بعد.

وذكر المرصد أن الإعصار يتقدم بسرعة نحو المنطقة الساحلية، وسط رياح شديدة وأمطار غزيرة، مؤكدًا أن الأوضاع الجوية مرشحة لمزيد من التدهور في الساعات المقبلة.

تعليق شامل للخدمات وفتح الملاجئ

في ظل هذا التهديد، اتخذت حكومة منطقة هونغ كونغ الإدارية الخاصة جملة من الإجراءات الطارئة، من بينها تعليق العديد من الخدمات العامة والأنشطة، وإلغاء أو إعادة جدولة عدد كبير من الرحلات الجوية، ما تسبب في شلل شبه تام في الحركة داخل المدينة.

كما أعلنت إدارة الشؤون الداخلية فتح ملاجئ مؤقتة للمحتاجين والنازحين، في الوقت الذي حثت فيه السلطات السكان على الابتعاد تمامًا عن المناطق الساحلية، تفاديًا لخطر الأمواج العاتية والانهيارات الأرضية المحتملة.

سجل الأعاصير العنيفة في هونغ كونغ

ويُعد التحذير من المستوى العاشر نادرًا في هونغ كونغ، وقد صدر آخر مرة في سبتمبر 2023 خلال اجتياح الإعصار العملاق "ساولا" للمنطقة، الذي تسبب حينها في أضرار بالغة وانقطاعات شاملة للكهرباء والمياه.

ووفق النظام المعتمد في هونغ كونغ، فإن المستوى 10 لا يُصدر إلا عندما تكون هناك رياح إعصارية عنيفة تضرب المدينة مباشرة أو على وشك ذلك، ما يشير إلى مستوى خطر بالغ يستدعي استنفارًا تامًا لكافة الأجهزة المدنية والعسكرية.

هونغ كونغ إعصار إعصار ويفا سيول أمطار

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