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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

بسبب الأمطار .. باكستان تعلن وفاة وإصابة 46 شخصا

الأمطار في باكستان
الأمطار في باكستان
محمود نوفل

لقي 7 أشخاص مصرعهم وأُصيب 39 آخرين في حوادث متفرقة ناجمة عن الأمطار الموسمية في إقليم البنجاب شرقي باكستان .

من جانبها، ذكرت هيئة إدارة الكوارث الباكستانية، أن الحوادث توزعت على 13 موقعا، أبرزها في منطقة أوكارا، حيث سُجّلت حالات وفاة بسبب انهيار مبان متهالكة، وغرق، وصواعق، بالإضافة إلى تضرر 13 منزلا.

كما حذرت هيئة الأرصاد الجوية الباكستانية من خطر السيول والفيضانات في مناطق عدة من بينها خيبر بختونخوا، والبنجاب، والعاصمة إسلام آباد في ظل توقعات باستمرار الأمطار حتى مطلع يوليو.

وفي الشهر الماضي، أعلنت السلطات الباكستانية مصرع 14 شخصًا على الأقل وإصابة أكثر من 100 آخرين جراء العواصف المدمرة التي اجتاحت وسط وشمال باكستان أمس السبت بعد موجة حر شديدة.

واجتاحت الرياح القوية والعواصف الرعدية إقليمي شرق البنجاب وشمال غرب خيبر بختونخوا، بالإضافة إلى العاصمة إسلام آباد، مما أدى إلى اقتلاع الأشجار وإسقاط أعمدة الكهرباء.

وفي حين أن غالبية الوفيات كانت بسبب انهيار الجدران والأسقف، فإن شخصين على الأقل لقيا مصرعهما بعد سقوط ألواح شمسية بسبب هبوب الرياح. ولقى رجل آخر مصرعه وأُصيب ثلاثة آخرون جراء الصواعق.

وقال مظهر حسين، المتحدث باسم هيئة إدارة الكوارث الإقليمية في البنجاب لوكالة فرانس برس، إن العواصف الرعدية حينها كانت بسبب ارتفاع شديد في درجات الحرارة، حيث تجاوزت درجات الحرارة 45 درجة مئوية في الأيام الماضية.

وتوقعت هيئة الأرصاد الجوية الباكستانية المزيد من العواصف .

وتواجه باكستان، إحدى البلدان الأكثر عرضة لتأثيرات تغير المناخ، تقلبات شديدة في الطقس بشكل متكرر ومتزايد. 

باكستان أمطار موسمية إقليم البنجاب هيئة إدارة الكوارث الباكستانية هيئة الأرصاد الجوية الباكستانية

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