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إعلان الطوارئ.. أمطار غزيرة وفيضانات مميتة تجتاح ولاية تكساس الأمريكية
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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

إعلان الطوارئ.. أمطار غزيرة وفيضانات مميتة تجتاح ولاية تكساس الأمريكية

كارثة الفيضانات في تكساس
كارثة الفيضانات في تكساس
ناصر السيد

شهدت ولاية تكساس الأمريكية أمطارا غزيرة، ما أدى إلى ارتفاع منسوب مياه الأنهار وتسبب في فيضانات مفاجئة مميتة.

فيضانات في تكساس

وحذرت هيئة الأرصاد الجوية الأمريكية من الفيضانات في تكساس، إلى جانب مقاطعة سان أنجيل، حيث أصدرت بيانا صباح اليوم الجمعة قالت فيه إن: "الظروف مهددة للحياة! لا تخرجوا إلى الطرق". "توقعوا غرق الطرق وارتفاعًا سريعًا في منسوب الأنهار والجداول".

تحولت الفيضانات إلى كارثة صباح الجمعة في مقاطعة كير - على بُعد حوالي 75 ميلًا غرب أوستن، بحسب ما أوردته شبكة سي إن إن الإخبارية الأمريكية.

وصرحت السلطات في تكساس بأن مقاطعة كير شهدت كارثة بسبب الفيضانات وأكدوا حدوث عدد من الوفيات، وطالبوا السكان بالبقاء في أماكنهم وعدم السفر.

في كيرفيل، عاصمة مقاطعة كير، أصدر عمدة المدينة جو هيرينغ الابن صباح الجمعة إعلانًا عن حالة كارثية للمدينة بسبب الفيضانات الخطيرة.

أمطار غزيرة في تكساس

الفيضانات في تكساس

هطلت أمطار غزيرة تراوحت بين 4 و6 بوصات - مع بعض التقارير التي أفادت بتجاوزها 10 بوصات - من سان أنجيلو إلى كيرفيل منذ وقت متأخر من مساء الخميس، ما أدى إلى حالات طوارئ متعددة بسبب الفيضانات المفاجئة مع بدء عطلة نهاية الأسبوع.

تُعدّ حالات الطوارئ الناجمة عن الفيضانات المفاجئة أشد أشكال التحذير من الفيضانات، وأصدرت هيئة الأرصاد الجوية الأمريكية خمسة منها على الأقل منذ الساعة الرابعة صباحًا بتوقيت الولايات المتحدة في أجزاء من مقاطعات توم جرين وكير وكيندال. 

تقع سان أنجيلو، التي يقطنها ما يقرب من 100,000 نسمة، في مقاطعة توم جرين.

وشهدت تكساس بالفعل العديد من حوادث الفيضانات الخطيرة هذا العام، وشهدت الولايات المتحدة بشكل عام عددًا قياسيًا من حالات الطوارئ الناجمة عن الفيضانات المفاجئة العام الماضي.

صرح مسؤول في المدينة لشبكة CNN صباح الجمعة بأن الشرطة وفرق الإطفاء في كيرفيل تُساعد في عمليات الإنقاذ الجارية في حالات ارتفاع منسوب المياه.

وأكدت المدينة على مواقع التواصل الاجتماعي إغلاق حديقتين في كيرفيل بسبب الفيضانات وبدأت عمليات الإخلاء بعد أن وصلت مياه الفيضانات إلى الكبائن التي يستأجرها الزوار في حديقة كيرفيل-شراينر قرابة شروق شمس الجمعة.

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