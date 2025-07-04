الأكبر في 2025.. حريق غابات كاليفورنيا يلتهم أكثر من 35 ألف فدان.. والسيطرة على 5% فقط

شهدت منطقة الغابات في ولاية كاليفورنيا الأمريكية نموا كبيرا للحرائق خلال الـ 24 ساعة الماضية؛ بسبب الظروف الجوية الحالية، حيث اندلع أكبر حريق غابات في كاليفورنيا خلال 2025، أمس الأول الأربعاء، وامتد إلى أكثر من 35 ألف فدان.

حريق غابات كاليفورنيا

اندلع الحريق في غابة لوس بادريس، التي تبلغ مساحتها حوالي فدانين من الأراضي الموجودة في وسط كاليفورنيا، مما أدى إلى إصدار أوامر إخلاء وتحذيرات وإغلاق طرق سريعة في مقاطعة سان لويس أوبيسبو السكنية، على بُعد حوالي 160 كيلومترًا شمال لوس أنجلوس.

وفي وقت سابق من هذا العام، أودت حرائق باليساديس وإيتون بحياة 30 شخصًا وأحرقت 23,707 أفدنة و14,021 فدانًا.

كما دمرت الحرائق أكثر من 12,000 مبنى وأجبرت حوالي 200,000 من السكان على إخلاء منطقة لوس أنجلوس.

ونشرت إدارة مكافحة الحرائق في كاليفورنيا طواقم جوية وموارد برية لمساعدة دائرة الغابات، حيث ينتشر الحريق خارج الأراضي الفيدرالية "ويتجه الآن نحو مناطق الولاية"، وفقًا لمكتب الحاكم نيوسوم.

وأضاف مكتب نيوسوم، أن الولاية "تعمل بقيادة موحدة مع شركائنا الفيدراليين والمحليين لحماية الأرواح والممتلكات والمجتمعات".

وأعلن مكتب إدارة الأراضي ومكتب عمدة مقاطعة سان لويس أوبيسبو أنهما يعملان جنبًا إلى جنب مع فرق الإطفاء.

الحرائق في كاليفورنيا

أفاد مسؤولو إدارة مكافحة الحرائق في كاليفورنيا، بأن حريق مادري قد تم احتواؤه بنسبة 5%، وأنه يهدد 50 مبنى، ولم يبلغوا حتى الآن عن أي إصابات أو أضرار.

فيما أشارت الهيئة الوطنية للأرصاد الجوية، إلى أن دخان الحريق ينتشر فوق مقاطعتي سانتا باربرا وفينتورا.

وكتبت دائرة الغابات الأمريكية أمس الأول الأربعاء على فيسبوك: "في ظل الظروف الجوية والتضاريسية الحالية، شهد هذا الحريق نموًا هائلاً في أقل من 24 ساعة في مقاطعات متعددة محيطة بمنطقة مقاطعة سان لويس أوبيسبو، وستكون آثار الدخان بعيدة المدى".

في بداية الحريق، قدر مكتب مأمور شرطة سان لويس أوبيسبو أن حوالي 500 فدان قد احترقت بالفعل في موقع الحادث، بالقرب من الكتلة 10000 من الطريق السريع 166 في غابة لوس بادريس الوطنية وحذر المكتب من أن الحريق ينتشر "بسرعة".

وأغلقت السلطات الطريق السريع 166، وأُعلنت منطقة إخلاء، وحثّ المسؤولون السكان على مغادرة المنطقة.

ونشرت إدارة كاليفورنيا للإطفاء طواقم جوية وموارد برية لمساعدة دائرة الغابات الأمريكية في انتشار الحريق خارج الأراضي الفيدرالية "وتوجهه الآن نحو مناطق الولاية"، حسبما ذكر مكتب حاكم كاليفورنيا، جافين نيوسوم، يوم الأربعاء على حسابه في منصة إكس.