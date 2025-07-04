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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

حزب الله يرفض وضع جدول زمني محدد لتسليم السلاح

حزب الله
حزب الله
ناصر السيد

أفادت مصادر بأن حزب الله المتمركز في جنوب لبنان، يرفض وضع جدول زمني محدد لتسليم السلاح.

وأوضحت المصادر التي لم تكشف هويتها لفضائية "العربية"، أن حزب الله يقترب من الرد على الورقة الأمريكية، وهو موافق على مبدأ خطوة مقابل خطوة.

يأتي ذلك في ظل استمرار الاعتداءات الإسرائيلية على لبنان على الرغم من توقيع هدنة بين جيش الاحتلال وحزب الله في نهاية نوفمبر من العام الماضي، بعد شهور من القصف المتبادل بين الجانبين ما تسبب في مقتل وإصابة الآلاف.

واستهدف جيش الاحتلال الإسرائيلي أمس الخميس سيارة على أوتوستراد جنوب بيروت، بطائرة مسيرة.

وزعم جيش الاحتلال الإسرائيلي، أن الغارة استهدفت عنصرًا كان يعمل في مجال تهريب الأسلحة والدّفع بمخططات ضد إسرائيليين وقوات الجيش، نيابة عن فيلق القدس الإيراني".

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