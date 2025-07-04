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شهداء ومصابون في قصف إسرائيلي على مخيم النصيرات وسط قطاع غزة
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

شهداء ومصابون في قصف إسرائيلي على مخيم النصيرات وسط قطاع غزة

شهداء جدد في غزة
شهداء جدد في غزة
ناصر السيد

أفادت وسائل إعلام فلسطينية اليوم الجمعة، بأن القصف الإسرائيلي على وسط قطاع غزة، أسفر عن استشهاد فلسطينيين اثنين، وجرح آخرون.

وذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية "وفا"، أن جيش الاحتلال استهدف مجموعة من المواطنين الفلسطينيين في منطقة الحساينة غرب مخيم النصيرات وسط القطاع، ما أسفر عن استشهاد مواطنين، وإصابة أخرين، نقلوا جميعا إلى مستشفى العودة.

يأتي ذلك في ظل استمرار العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة منذ السابع من أكتوبر 2023 حيث وصلت حصيلة الشهداء إلى 57.130 شهيدا، وارتفعت حصيلة المصابين 135.173 مصابا.

وأوضحت مصادر طبية فلسطينية، أن من بين الحصيلة 6,572 شهيدا، 23,132 مصابا، منذ 18 مارس الماضي، أي منذ استئناف الاحتلال عدوانه على القطاع عقب اتفاق وقف إطلاق النار.

وأشارت إلى أن حصيلة شهداء "المساعدات" الذين وصلوا للمستشفيات خلال 24 ساعة الماضية بلغت 12 شهيدا، وأكثر من 49 مصابا، ليرتفع إجمالي شهداء لقمة العيش ممن وصلوا المستشفيات إلى 652 شهيدا وأكثر من 4,537 إصابة.

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