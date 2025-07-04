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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

مقتل وإصابة 4 جنود إسرائيليين بعد تدمير دبابتهم في خان يونس

الجندي المقتول
الجندي المقتول

أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي اليوم الجمعة مقتل الرقيب أساف زامير في معركة في خان يونس جنوب قطاع غزة.

وقال جيش الاحتلال إن مقتل زامير جاء بعد إطلاق مسلح صاروخًا مضادًا للدبابات على الدبابة التي كان يستقلها، بحسب ما أوردته صحيفة جيروزاليم بوست الإسرائيلية.

خدم الرقيب زامير، البالغ من العمر 19 عامًا، من ديمونا، في الكتيبة 53 المدرعة التابعة للواء 188 التابع للفرقة 36.

في الحادثة التي قُتل فيها، أصيب جنديان من الكتيبة 53 المدرعة التابعة للكتيبة 188 بجروح بالغة، بينما أصيب جندي آخر بجروح متوسطة، بينما أصيب جندي رابع بجروح طفيفة.

نُقل الجنود إلى المستشفى لتلقي العلاج، وأُبلغت عائلاتهم.

مقتل وإصابة 4 جنود إسرائيليين خان يونس أساف زامير جنوب قطاع غزة جيش الاحتلال

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