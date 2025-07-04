مقتل وإصابة 4 جنود إسرائيليين بعد تدمير دبابتهم في خان يونس

أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي اليوم الجمعة مقتل الرقيب أساف زامير في معركة في خان يونس جنوب قطاع غزة.

وقال جيش الاحتلال إن مقتل زامير جاء بعد إطلاق مسلح صاروخًا مضادًا للدبابات على الدبابة التي كان يستقلها، بحسب ما أوردته صحيفة جيروزاليم بوست الإسرائيلية.

خدم الرقيب زامير، البالغ من العمر 19 عامًا، من ديمونا، في الكتيبة 53 المدرعة التابعة للواء 188 التابع للفرقة 36.

في الحادثة التي قُتل فيها، أصيب جنديان من الكتيبة 53 المدرعة التابعة للكتيبة 188 بجروح بالغة، بينما أصيب جندي آخر بجروح متوسطة، بينما أصيب جندي رابع بجروح طفيفة.

نُقل الجنود إلى المستشفى لتلقي العلاج، وأُبلغت عائلاتهم.