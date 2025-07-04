14 شهيدا إثر قصف الاحتلال منزلين في جباليا وحي التفاح بقطاع غزة

أفادت وسائل إعلام فلسطينية، اليوم الجمعة، باستشهاد 14 مواطنا فلسطينيا، وإصابة العشرات بجروح وحروق، إثر قصف جيش الاحتلال الإسرائيلي، منزلين في جباليا وحي الزيتون بقطاع غزة.

وأوضحت وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا"، أن 10 فلسطينيين استشهدوا، وجرح آخرون، غالبيتهم خطيرة، عقب قصف الاحتلال الإسرائيلي منزل عائلة الددا في جباليا شمال قطاع غزة.

كما استشهد 4 فلسطينيين، وأصيب آخرون بجروح وحروق، في قصف الاحتلال منزلا بمنطقة الزرقاء في حي التفاح شرق مدينة غزة.

وفي وقت سابق من اليوم الجمعة، أسفر قصف إسرائيلي على وسط قطاع غزة، عن استشهاد فلسطينيين اثنين، وجرح آخرين.

وذكرت "وفا"، أن جيش الاحتلال استهدف مجموعة من المواطنين الفلسطينيين في منطقة الحساينة غرب مخيم النصيرات وسط القطاع، ما أسفر عن استشهاد مواطنين، وإصابة أخرين، نقلوا جميعا إلى مستشفى العودة.