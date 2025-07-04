الرئيس الأوكراني: قوة الغارات الروسية أضاءت السماء ليلا

قال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي اليوم الجمعة أن الغارات الجوية الروسية أضاءت سماء الليل الأوكراني الأمس الخميس من قوتها والتي استهدفت العاصمة الأوكرانية كييف،والتي استمرت حتي 7 من صباح يوم الجمعة،وإن الأوكرانيين لم يغمض لهم جفن.

وتواصل الرئيس الأوكراني زيلينسكي مع الرئيس الأمريكي ترامب عبر الهاتف وأجرى محادثات بالغة الأهمية،وكانت تطلب كييف بالأسبوع الماضي شحنة أسلحة أمريكية جديدة من طراز باتريوت الصاروخية للدفاع الجوي،والتي يبلغ تكلفة الواحدة منها أكثر من مليار دولار.

وعلقت واشنطن بشكل مفاجئ إرسال شحنة الأسلحة المتفق عليها مع أوكرانيا وسجلت أوكرانيا احتجاجا رسميا على منع وصول الأسلحة الأمريكية لها أمام القائم بأعمال السفارة الأمريكية في كييف.

وقال المتحدث باسم البنتاجون بوقت سابق إنه من المنطقي عدم إرسال الأسلحة الأمريكية إلى أوكرانيا في الوقت الذي تعاني منه المخازن الاستراتيجية الأمريكية من نقص في تلك الأسلحة بينما قال المندوب الأمريكي بحلف الناتو بإنه تأتي المصلحة الأمريكية أولا.