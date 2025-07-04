ترامب وزيلينسكي يتواصلان هاتفيا بعد تعهد بوتين بمواصلة الحرب في أوكرانيا

أعلن أندريه يرماك، رئيس مكتب الرئيس الأوكراني، أن الرئيس فولوديمير زيلينسكي والرئيس الأمريكي دونالد ترامب أجريا محادثة هاتفية في 4 يوليو.

وكتب يرماك على تيليجرام: "كانت محادثة بالغة الأهمية والفائدة بين الرئيسين. ستتوفر جميع التفاصيل قريبًا جدًا"، بحسب ما أورده موقع كييف إندبندنت.

واستمرت المكالمة حوالي 40 دقيقة حيث تحدث ترامب وزيلينسكي عن تكثيف الضربات الروسية على أوكرانيا وإمدادات الدفاع الجوي.

يأتي هذا بعد يوم من مكالمة هاتفية بين الرئيس الروسي فلاديمير بوتين وترامب، والتي ذكر الكرملين أن بوتين أكد خلالها مجددًا أن "روسيا ستواصل السعي لتحقيق أهدافها" في حربها ضد أوكرانيا على الرغم من دعوات الولايات المتحدة لوقف إطلاق النار.

وفي 3 يوليو، وبعد المكالمة الهاتفية مع بوتين، أعرب الرئيس الأمريكي عن "خيبة أمله الشديدة".

قال ترامب للصحفيين: "أشعر بخيبة أمل شديدة من المحادثة التي أجريتها اليوم مع الرئيس بوتين. لا أعتقد أنه يسعى إلى وقف هذا القتال".