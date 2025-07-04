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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

حريق في دمشق قرب قصر الشعب | شاهد

حريق في دمشق قرب قصر الشعب
حريق في دمشق قرب قصر الشعب
ناصر السيد

أعلن الدفاع المدني السوري، اليوم الجمعة اندلاع حريق في منطقة بين مشروع دمر وقصر الشعب بدمشق، وبدأت فرق الإطفاء تعمل على إخماده ومنع امتداد النيران.

حريق في دمشق

وبذلت فرق الإطفاء السورية جهود كبيرة لإخماد الحريق، ورغم اشتداد سرعة الرياح وصعوبة الوصول إلى بعض المناطق، في قرى وبلدات قسطل معاف وكسب والبسيط وبيت القصير وفرنلق وزغرين وجبل التركمان بريف اللاذقية الشمالي.

حريق في دمشق

وفي هذا السياق، أكد وزير الطوارئ وإدارة الكوارث السوري رائد الصالح أنه مع اشتداد الرياح وارتفاع درجات الحرارة، شهدت منطقة قسطل معاف في ريف اللاذقية توسعاً في رقعة حرائق الغابات اليوم، مبيناً أنه تم إرسال تعزيزات فورية وفرق إضافية إلى مكان الحرائق لإخمادها ومنع امتدادها.

وفي تصريح لوكالة الأنباء السورية الرسمية "سانا" أوضح الصالح أن فرق الإطفاء تواجه صعوبات كبيرة بسبب وعورة تضاريس المنطقة، وعدم وجود تأهيل للغابات والطرقات، وبُعد مناهل التزود بالمياه، إضافة إلى أن وجود مخلفات حرب وألغام مع زيادة نشاط سرعة الرياح وارتفاع درجات الحرارة يتسبب في إعادة اشتعال النيران.

اخماد حريق دمشق

وقال الصالح: إن الوزارة تتابع عن قرب تطورات الحالة الميدانية، لضمان سلامة الأهالي وحماية الغطاء الحراجي، وتنسق مع باقي وزارات الدولة لمواجهة الحريق.

وكانت فرق الإطفاء في الدفاع المدني أعلنت أمس الأول أنه تم إخماد أكثر من 90 بالمئة من الحرائق المندلعة في أحراج بلدة الريحانية بجبل التركمان وكنسبا وقنجرة والدغمشلية بريف اللاذقية.

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