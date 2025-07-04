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مكالمة بوتين تدفع ترامب لإرسال الأسلحة الدفاعية لأوكرانيا
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

مكالمة بوتين تدفع ترامب لإرسال الأسلحة الدفاعية لأوكرانيا

الرئيس الأمريكي والرئيس الأوكراني
الرئيس الأمريكي والرئيس الأوكراني
محمد عبد المعز

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الجمعة، إنه شعر بخيبة أمل شديدة عقب تواصله الهاتفي مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أمس الخميس، ورفض بوتين إنهاء الصراع الأوكراني خلال الفترة الحالية.

كييف تشهد هجوما روسيا غير مسبوق

شهدت كييف غارات جوية غير مسبوقة منذ الأمس وحتى 7 من صباح اليوم الجمعة، والتي أضاءت السماء ليلا في أوكرانيا من شدتها، بحسب ما أعلن عنه الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي اليوم.

وقال الرئيس الأوكراني إنه اتصل بالرئيس الأمريكي؛ للحصول على السلاح الأمريكي عقب الهجوم الروسي الكبير. 

وحسب موقع أكسيوس، قال الرئيس الأمريكي ترامب، لنظيره الأوكراني، إن واشنطن سترسل الأنظمة الدفاعية الجوية لأوكرانيا خلال الفترة القادمة.

كييف تطلب الأسلحة الأمريكية الموجودة في دول حلف الناتو

سبق أن طلبت كييف الحصول على منظومات “باتريوت” الصاروخية الدفاعية الجوية عالية التكلفة، التي تصل إلى أكثر من مليار دولار.

بينما عمدت الإدارة الأمريكية السابقة للرئيس بايدن، على إرسال منظومات دفاعية جوية من طراز هيمارس، والتي يبلغ سعرها 29 مليون دولار، وأرسلت الباتريوت عقب استمرار الحرب الروسية الأوكرانية في أواخر العام الثاني.

وعرض الرئيس الأوكراني من قبل، الحصول على الأسلحة الأمريكية الدفاعية الجوية المنتشرة في دول حلف الناتو المجاورة له؛ لاستخدامها في الدفاع عن أوكرانيا، بدلا من أن ترسل أمريكا أنظمة دفاعية من مخازنها التي تعاني من نقص استراتيجي في بعض أنواع السلاح.

الرئيس الأمريكي كييف الرئيس الأوكراني السلاح الأمريكي الأنظمة الدفاعية

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